Grêmio avalia trocar até 30 mil cadeiras na Arena

Gestor da Arena a partir de sábado (1), o Grêmio avalia melhorias a serem feitas no estádio. Algumas, como a qualidade do gramado, foram realizadas no período de transição da gestão. Outras tantas estão por vir.

Após as reformas pelas quais a Arena passou depois da enchente de maio do ano passado, o estádio recebeu atualizações. Apesar de estar em um patamar estrutural superior ao do ano passado, ainda há margem para elevar o nível da experiência do torcedor na casa gremista. Estes pontos começarão a ser trabalhados a partir de agora.

Uma das atualizações ocorrerá nas cadeiras da Arena. Estima-se que cerca de 30 mil cadeiras precisam ser substituídas. O empresário Marcelo Marques, responsável pela compra do estádio e por doá-lo ao Grêmio, comprou 10 mil novos assentos. Eles devem chegar em 2026.

Ainda analisa-se a troca de outras 20 mil cadeiras. A substituição deve acontecer também entre 2027 e 2028.

— Via Conselho Deliberativo, a gente vai cobrando que essas coisas sejam feitas permanentemente — explica Carlos Biedermann, presidente da Comissão Permanente da Arena, que trabalhará em assuntos do estádio.

Contratada ainda por Marques, a melhoria na infraestrutura de internet, para que ela seja utilizada em diversos fins dentro do estádio, está em processo de implementação.