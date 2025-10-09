Grêmio atrasa pagamento dos salários de setembro aos jogadores

A informação é de que o clube enfrenta dificuldades com o fluxo de caixa. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Grêmio comunicou aos jogadores que atrasaria por alguns dias o pagamento do valor correspondente ao salário do mês de setembro. O direito de imagem, que é quitado apenas no final do mês, ainda está em dia.

Zero Hora entrou em contato com a direção e com assessoria de imprensa do Tricolor. A informação é de que o clube enfrenta dificuldades com o fluxo de caixa. Oficialmente, o Grêmio não confirma o atraso.

Segundo apuração de ZH, a situação é uma das consequências do atraso dos repasses da Alfa, patrocinadora máster do clube. A casa de apostas comunicou que deve acertar apenas em janeiro os valores do acordo correspondentes aos meses de outubro, novembro e dezembro.

Procurada pela reportagem, a Alfa disse que não comentará o assunto publicamente.

"A Alfa Entretenimento não comenta suas relações comerciais ou cláusulas financeiras com parceiros e clubes. Essa é uma premissa que está na empresa desde o início, quando a mesma iniciou suas parcerias. A Alfa reafirma sua postura de transparência e integridade, sempre pautada pelo cumprimento das normas e seus valores", diz nota da patrocinadora.

Para contornar a situação, o Grêmio avalia algumas alternativas. O clube estuda buscar esses valores juntos a bancos ou em outros fontes para acertar os valores devidos aos jogadores.

Juros de empréstimos

Ainda assim, a casa de apostas se comprometeu a quitar todo o valor atrasado em janeiro de 2026. A patrocinadora também disse que assumirá os custos dos juros de eventuais empréstimos tomados pelo Tricolor para cumprir com os pagamentos do dia a dia.

Quanto a Alfa paga ao Tricolor?

Mensalmente, a Alfa paga pouco mais de R$ 4 milhões ao Grêmio. Até o fim deste ano, deixarão de entrar cerca de R$ 12 milhões nos cofres do Tricolor. Anualmente, o clube recebe R$ 50 milhões pelo contrato de patrocínio.

E o patrocínio do Inter?

O Inter também tem a mesma patrocinadora e um contrato similar. Porém, segundo apuração de ZH, a direção colorada garante que não há atraso ou indicativo de adiamento dos repasses da empresa.