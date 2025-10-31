Grêmio assume gestão da Arena; siga ao vivo a entrevista da direção

Após 13 anos desde a sua inauguração, a Arena do Grêmio será administrada pelo clube. Nesta sexta (31), a partir das 17h, o Tricolor promove entrevista no auditório da Arena para oficializar a troca da gestão. A partir de sábado (1°), o Grêmio comandará o estádio.

Estarão presentes o vice-presidente Eduardo Magrisso, responsável por conduzir o processo de transição, assim como o presidente gremista, Alberto Guerra.

Em julho deste ano, o empresário Marcelo Marques anunciou a compra da Arena. Três meses depois, ele oficializou a transferência da gestão ao Grêmio em forma de doação.

Nesta semana, o Conselho Deliberativo do clube aprovou reformas no estatuto que eram necessárias para viabilizar a gestão do estádio pelo Tricolor. Também foi criada a Comissão Permanente da Arena, que será liderada por Carlos Biedermann, ex-presidente do Conselho.

O primeiro jogo do Grêmio na Arena sob o comando da nova gestão será justamente neste sábado. A equipe encara o Brasil de Farroupilha pelo jogo de volta das semifinais do Gauchão Feminino. Na ida, um empate em 0 a 0, fora de casa.