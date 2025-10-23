Grêmio aposta em retorno de peça-chave para buscar vitória contra o Juventude

Arthur voltou aos treinos no Grêmio nesta quarta-feira (22). Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Grêmio conta um reforço de peso para o jogo deste domingo (26). Depois da péssima atuação na goleada sofrida para o Bahia, Mano Menezes terá novamente a presença de Arthur no time.

Mais do que ser uma referência para o torcedor, e a garantir de um público mais engajado nas arquibancadas, o volante já mostrou que é peça fundamental para a estrutura da equipe pensada pela comissão técnica.

A ausência do jogador para o jogo contra o Bahia foi sentida profundamente. Em sua entrevista coletiva após a partida, Mano explicou que o planejamento era contar com o volante para a partida na Arena Fonte Nova. Mas que após a reavaliação médica feita após a vitória sobre o São Paulo, o meio-campista foi retirado da viagem a Salvador.

— Saí convicto de que íamos ter o Arthur. Depois, as horas seguintes apontaram para não ter. Temos uma semana pela frente, provavelmente vamos ter muitos à disposição — apontou o técnico.

Importância em números

Os números reforçam a importância de Arthur para o time. Com ele em campo, o Grêmio tem aproveitamento de 55% dos pontos disputados. Esse número colocaria o Tricolor como o time de quinto melhor índice no Brasileirão. Só atrás de Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e Mirassol.

— É óbvio que as questões táticas ficam muito melhores quando a bola cai no pé de um Arthur, que dá tranquilidade e a bola fica tranquila no meio-campo. Quando a bola é segurada na frente, mesmo não estando tão limpa, dá tempo de a equipe chegar — disse Mano, após a vitória sobre o São Paulo.

A melhora do time gremista é flagrante, como observou Pingo, ex-volante do Tricolor.

— Apesar do Arthur ter voltado para o Grêmio recentemente, realmente houve uma melhora muito boa na questão de posse de bola, controle de jogo. Um jogador muito experiente e deu outra cara ao Grêmio, ao meio de campo — apontou e continuou:

— Um jogador de bom passe, exerce uma liderança também dentro do grupo. Creio que foi muito importante o retorno do Arthur para o Grêmio. E, coincidentemente, o Grêmio vem melhorando, e o Arthur vem tendo boas atuações.

Montagem do time

A relação de reforços para o clássico regional deste final de semana também conta com outros nomes importantes. Tiago Volpi deve ser opção após desfalcar a equipe desde o jogo contra o Vitoria, no dia 28 de setembro. Gabriel Grando foi titular nas últimas cinco partidas da competição. Dodi também será alternativa após cumprir suspensão na última rodada.

O problema é que o Tricolor perdeu um jogador importante também para o jogo. Marcos Rocha saiu lesionado ainda durante o primeiro tempo da goleada sofrida para o Bahia. As duas opções para a posição são Gustavo Martins e João Lucas.

O primeiro entrega mais fortaleza defensiva, por ser zagueiro de origem. No caso do ex-jogador do Juventude, sua característica é mais ofensiva e poderia ser uma opção interessante para uma partida que o time de Caxias do Sul deve vir mais recuado para tirar pontos na Arena.

Alysson ainda será reavaliado, mas o atacante ainda será observado pela comissão técnica para saber se será liberado para o jogo deste domingo.

Aproveitamento do Grêmio em jogos do Brasileirão

Com Arthur

6 jogos

3 vitórias

1 empate

2 derrotas

55% de aproveitamento

Sem Arthur

23 jogos

6 vitórias

8 empates

9 derrotas

38 % de aproveitamento