Grêmio aposta em ataque letal para chegar à final do Brasileirão sub-17; veja os destaques

Grêmio marcou quatro vezes contra o Bragantino, nas quartas de final. Angelo Pieretti / Grêmio

O ataque letal é a principal esperança do Grêmio para chegar à final do Brasileirão sub-17. Nesta terça-feira (7), o Tricolor faz uma das semifinais da competição contra o Palmeiras, às 21h30min, na Arena Barueri, em jogo único, em busca de uma vaga na decisão.

Ao longo de toda a competição, incluindo a partida de quartas de final, foram 48 gols marcados. O Grêmio é o terceiro ataque mais eficiente do torneio, atrás apenas de Palmeiras e Athletico-PR, outros dois semifinalistas.

Leia Mais Grêmio vence o Bragantino e se classifica para as semifinais do Brasileirão sub-17

Desfalque no setor

O técnico Ruimar Kunzel tem um problema para a partida, justamente no setor ofensivo. Um dos destaques, o atacante Harlley, esta suspenso, e desfalca o time contra o Palmeiras.

Contra o Bragantino, ele decidiu. Marcou duas vezes e foi fundamental na vitória por 4 a 2, que classificou o Grêmio para a semifinal. Com os dois gols marcados, ele abriu ainda mais vantagem como o segundo principal marcador do time na competição. São 10 gols marcados.

Com a suspensão, outro nome importante passa a ser alternativa para marcar contra o Palmeiras. Apesar de ter passado em branco contra o Bragantino, outro atacante é um dos destaques do time. João Borne tem 14 gols marcados, e é um dos artilheiros do Brasileirão sub-17.

Viralizou

Recentemente, um vídeo dos jogadores do sub-17 do Grêmio viralizou nas redes sociais. O perfil oficial do clube divulgou um "desafio" entre quatro atletas: Lucca, João Borne, Tiaguinho e Roger.

Roger, aliás, é um dos que impressiona no vídeo, pela batida na bola, com a perna esquerda. O artilheiro João Borne também aparece entre os finalizadores. Veja abaixo:

O jogo

À exceção de Harlley, os demais jogadores estão todos à disposição da comissão técnica. Na outra semifinal, Athletico-PR x Atlético-MG decidem a outra vaga. A final, diferente dos jogos de quartas e semi, será decidida em partidas de ida e volta.