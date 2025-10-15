Grêmio aplica multa a Kike Olivera; entenda os motivos

Cristian Olivera teve uma conversa com os dirigentes e com Mano Menezes. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Grêmio quitou os salários atrasados com o grupo de jogadores depois da pendência por alguns dias. O pagamento para Cristian Olivera teve como desconto uma multa aplicada ao uruguaio por alguns motivos disciplinares. O atacante deverá ser reserva contra o São Paulo, nesta quinta-feira, na retomada do Brasileirão.

Segundo apuração de Zero Hora, a cartilha interna de regramento do grupo de jogadores, acertada pelo departamento de futebol, serviu como parâmetro para a decisão. O clube avaliou alguns atrasos do atleta em treinamentos e não comparecimento em refeições, almoços obrigatórios, após os trabalhos no turno da manhã.

Também foi citada como justificativa a entrevista concedida, no começo do mês, à rádio El Espectador, do Uruguai. Na ocasião, o ponta relatou uma pequena lesão muscular, principal motivo da ausência dele na convocação à seleção nacional. Ele também reclamou da saída do time titular:

— Estou muito triste. De um partida para outra, ele (Mano Menezes) me tirou sem dar explicação, sem dizer nada. Não é que eu estivesse "destruindo", mas estava ajudando a equipe, vinha jogando bem, fazendo as coisas corretas. O que isso me faz pensar é que chegou algum companheiro novo de renome e ele sacou a mim — disse Kike.

Cristian Olivera teve uma conversa com os dirigentes e também com Mano Menezes após o episódio. Ele aparou arestas e foi informado sobre as justificativas para aplicação da multa. A direção do Grêmio foi procurada pela reportagem, não confirma a informação, pois considera o assunto de "economia interna".

Mesmo assim, Kike se recuperou dos problemas musculares e está integrado ao plantel para enfrentar o São Paulo. Amuzu e Alysson serão os titulares das pontas e o uruguaio deve ficar no banco de reservas nesta quinta-feira (16).

Pagamentos dos jogadores

O pagamento dos salários atrasados ao elenco gremista foi realizado nos últimas horas após o aporte do empresário Celso Rigo. Ele cedeu dinheiro para o clube quitar a dívida pelos vencimentos de outubro, atrasados em cerca de 10 dias, em virtude, segundo o Tricolor, de problema de "fluxo de caixa".