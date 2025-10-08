Grêmio anuncia jogo-treino contra Brasil de Pelotas na Arena

Confronto servirá para dar ritmo de jogo aos atletas durante a data Fifa. Lucas Uebel / Gremio

O Grêmio confirmou a realização de um jogo-treino contra o Brasil de Pelotas para o próximo sábado (11), na Arena. O duelo, que será realizado às 11h, será aberto para o público.

O clube informou que a torcida poderá assistir à partida mediante a doação de um brinquedo em bom estado ou a doação de valor mínimo de R$ 10 destinado ao Instituto Geração Tricolor (IGT), via QR Code.

No dia do evento, o acesso ao público será realizado pelas Rampas Oeste e Leste da Arena. Os portões estarão abertos a partir das 10h e o setor disponível será a Arquibancada Norte, acessada pelos portões Q, S, U e W. As doações serão recebidas no momento de acesso pelas rampas.

Adversário gremista, o Brasil de Pelotas atualmente é o vice-líder da Copa FGF. O confronto servirá para o técnico Mano Menezes dar ritmo aos atletas durante a parada da data Fifa. O próximo desafio pelo Brasileirão está agendado para o dia 16, contra o São Paulo, também em Porto Alegre.