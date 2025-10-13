Grêmio ainda aguarda decisão do STJD para definir time que enfrenta o São Paulo

Grêmio pediu anulação do cartão vermelho de Kannemann. Duda Fortes / Agencia RBS

Mano Menezes aguarda uma decisão do presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Luís Otávio Veríssimo Teixeira, para definir a escalação do Grêmio que enfrentará o São Paulo. O presidente precisa homologar a decisão tomada pela procuradoria do STJD, que, na semana passada, deu ganho de causa ao Grêmio.

O clube solicitou a anulação dos cartões recebidos por Kannemann (vermelho) e Marlon (amarelo) na derrota para o Bragantino. Caso a decisão não seja confirmada pelo presidente do STJD, os dois jogadores não estarão à disposição para o jogo contra o São Paulo. A decisão pode ser anunciada a qualquer momento.

Nos bastidores, porém, os dirigentes gremistas não demonstram grande expectativa em relação às liberações do zagueiro e do lateral-esquerdo. A avaliação é de que a demora na resposta se deve a um possível receio do STJD em abrir precedente para que outros clubes também possam contestar punições por cartões aplicados a seus atletas.

Caso Kannemann e Marlon sejam desfalques na retomada do Brasileirão, na Arena, os substitutos devem ser Wagner Leonardo, na zaga, e Lucas Esteves, na lateral esquerda.