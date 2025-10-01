Grêmio abre sequência decisiva no Brasileirão contra o Santos

Marlon é uma das armas do Grêmio no segundo turno do Brasileirão. Caroline Motta / Divulgação Grêmio

O rendimento em setembro trouxe de volta a esperança ao Grêmio. Depois do início do mês turbulento, com a derrota para o Mirassol na Arena, o Tricolor emendou três bons resultados. São dois triunfos, contra Vitória e no Gre-Nal, e o empate dentro de casa com o Botafogo.

Além de somar sete pontos em nove, o rendimento nas partidas deixou o sonho de classificação à Libertadores mais próximo de ser possível. Para manter esse momento vivo, será importante começar outubro em alta. E o primeiro compromisso será nesta quarta-feira (1º), às 21h30min, contra o Santos na Vila Belmiro.

A ideia é de manter o momento de afirmação no Brasileirão. A viagem a São Paulo para os jogos contra o Santos e o Bragantino encerra a série de jogos antes da última parada para a data Fifa. Desde o início do segundo turno, o desempenho gremista é de G-6.

— Esperamos pontuar fora de casa, como estamos fazendo. Aliás, nosso segundo turno já é um segundo turno de 60% de aproveitamento, vocês sabem disso, vocês fazem conta tanto quanto eu. Acho que vamos encerrar na primeira página, perseguimos ela bastante vezes, sempre estivemos pertinho. É pouco nesse primeiro momento, mas é um alento gostoso de você ver que as coisas começam a entrar no caminho que trabalhamos tanto para chegar — comemorou Mano Menezes, após o jogo contra o Vitória.

São 11 pontos somados após seis rodadas no turno. O aproveitamento de 61% é igual ao do Vasco. Líder em pontos na metade final da competição, o Flamengo fez 14 pontos. Palmeiras, Mirassol e Cruzeiro somaram 13. O problema a ser enfrentado na viagem é a série de lesões. Só nos três últimos jogos, a comissão técnica viu as lesões se acumularem entre peças importantes. Tiago Volpi, Cuéllar, Willian, Cristian Olivera e Carlos Vinícius estão fora da viagem para os dois jogos em São Paulo.

Além da série de desfalques para a partida desta quarta, válido pela 26ª rodada, o retrospecto na Vila Belmiro é amplamente desfavorável para o time de Mano Menezes. Em 36 jogos na história do Brasileirão contra o Santos, o Grêmio soma apenas quatro vitórias como visitante. São 20 derrotas e 12 empates completando a série de confrontos. O Tricolor marcou 26 gols e levou 55. Mesmo que o momento atual da equipe santista não seja dos melhores. E Neymar siga como desfalque por lesão.

— O Santos sob o comando do Vojvoda, mesmo sendo apenas quatro jogos, tem se mostrado mais organizado e mais ambicioso. É um fato renovou a expectativa do torcedor até para essa edição do Brasileirão mesmo. Se antes tudo parecia se resumir à luta contra o rebaixamento, hoje dá pra vislumbrar num horizonte, ainda que distante, um fim de campeonato longe dessa parte da tabela e quem sabe beliscando uma vaga na Sul-Americana — opinou Bruno Lima, da Trivela.

O técnico gremista falou sobre a necessidade de confirmar nessa série de dois jogos fora de Porto Alegre. Com a sequência positiva nos últimos jogos, Mano afirmou que é o momento de seguir pontuando para manter o sonho de Libertadores vivo.

— Agora temos coisas já concretas para olhar e dizer, olha, a equipe começa a avançar na tabela. Há poucos dias estávamos falando de zona de rebaixamento. Hoje estamos 10 pontos do 17º colocado. E isso tem a ver com aquilo que a equipe produziu e fez de pontos. São 60% de pontos no segundo turno, nos últimos nove fizemos sete. Óbvio que se nós conseguirmos continuar essa proporção, nós vamos para a parte de cima da tabela, é o que queremos, mas temos que confirmar dentro do campo. Decretar não adianta — disse o treinador.

A missão de se classificar à Libertadores ainda é ingrata. Especializado em cálculos futebolísticos, o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) estima em 6,1% a probabilidade de o Tricolor fechar o Brasileirão entre os seis primeiros colocados. Para uma vaga direta, a exigência sobe, mas não muito. O quarto colocado Mirassol tem 42 pontos e 58,3% de aproveitamento. No atual cenário, chegaria aos 66 pontos. Para atingir 67 pontos, o Grêmio tem de fazer 34 dos 39 pontos que tem a disputar, uma necessidade de conquistar 87,2% dos pontos restantes.