Grêmio 3x1 Juventude: veja os gols e os melhores momentos da partida pelo Brasileirão

O Grêmio venceu o Juventude por 3 a 1, com três gols de Carlos Vinícius, neste domingo (26), na Arena. O gol da equipe da Serra foi marcado por Igor Formiga.
O resultado fez o Tricolor chegar a 39 pontos e ocupar a 11ª posição do Brasileirão. O Juventude segue sendo o 19º colocado, com apenas 26 pontos.
No primeiro tempo, o Grêmio abriu o placar com Carlos Vinícius convertendo pênalti. No segundo tempo, o centroavante marcou o segundo, após belo passe de Amuzu. O terceiro foi a partir de assistência de Alysson.
Na próxima rodada, no domingo (2), o Tricolor enfrenta o Corinthians, em São Paulo. O Juventude joga no mesmo dia, no Alfredo Jaconi, contra o Palmeiras.