Grêmio 2x0 São Paulo: veja os gols e os melhores momentos da partida

O Grêmio venceu o São Paulo por 2 a 0 nesta quinta-feira (16), na Arena, pela 28ª rodada do Brasileirão. Os gols gremistas foram marcados por Carlos Vinícius.
O placar foi aberto aos 38 minutos do primeiro tempo. Amuzu recebeu no lado esquerdo do ataque e arriscou o chute. A bola saiu fraca e Carlos Vinícius aproveitou a desatenção da defesa para estufar as redes.
Na etapa final, Sabino derrubou Edenilson na área do São Paulo e o juiz marcou pênalti após revisão no VAR. O centroavante gremista foi pra cobrança e converteu.
Com o resultado, o Grêmio sobe para 11º, com 36 pontos. O time de Mano Menezes volta a campo no domingo, contra o Bahia, fora de casa.
Confira os gols e os melhores momentos de Grêmio 2x0 São Paulo
