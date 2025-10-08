Grando aproveita oportunidade no Grêmio, mas futuro segue em aberto

Gabriel Grando foi titular nos jogos contra Vitória, Santos e Bragantino. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Uma das boas notícias no Grêmio na reta final antes da atual data Fifa foi a performance de Gabriel Grando. Com a lesão de Tiago Volpi, o goleiro de 25 anos assumiu a responsabilidade de proteger a meta.

E depois de uma sequência de quatro meses sem oportunidades, a resposta foi positiva nos jogos contra Vitória, Santos e Bragantino. Uma situação que poderá ter reflexos para 2026.

O contrato de Grando com o Grêmio vai até dezembro de 2026. Mesmo assim, a próxima janela de transferências deve ser decisiva para os rumos da carreira do jogador. O clube apresentou duas ofertas de renovação para o goleiro.

A resposta foi negativa nas duas oportunidades, pela distância que existe entre os projetos de cada parte. Uma saída ficou próxima nas últimas duas janelas, a de julho e a criada pela Fifa para os clubes que disputariam o Mundial. O Palmeiras fez uma oferta de compra. As conversas avançaram, mas não se concretizaram.

O principal objetivo do jovem formado na base gremista é ter sequência, ser titular. O clube entende os anseios do jogador, mas também opera dentro de uma previsão orçamentária que não deixa margens para ter dois atletas desta posição com salários no patamar de titularidade.

O estafe do atleta mantém a posição de que segue aberto para conversar. O clube também entende que novas negociações são possíveis, mesmo que essa situação será resolvida apenas pela próxima gestão a ser eleita nas eleições que se aproximam.

Valorização

As atuações recentes de Grando renderam reconhecimento interno.

— Parabéns ao Grando, sempre trabalhou muito sem jogar. É uma posição muito dura. Os outros vocês substitui. Trabalhou para estar pronto para esse momento. É esse tipo de profissional que o Grêmio precisa e deve valorizar — comentou Mano Menezes, após o empate com o Santos

Fernando Prass, ex-goleiro do Palmeiras e formado na base gremista, atualmente é comentarista do SporTV. O analista comentou sobre a dificuldade para os jogadores da posição que estão sem ritmo de jogo.

— A dificuldade do goleiro de só treinar é a questão do ritmo de jogo. Hoje com o calendário do jeito que é, eu não sei como é que o Grêmio trabalha isso. Se tem poucos coletivos, o que se fazia muito antes, na minha época, era pós-jogo. Os jogadores que não jogavam faziam um coletivo com os juniores, com a base. Para trabalhar também em campo aberto, porque hoje se faz muito jogo reduzido — comentou e completou:

— O goleiro tem uma vantagem, ele tem um treinador específico só pra ele. O treino é direcionado. Trabalhar alguma questão que ele esteja sentindo mais falta por não vir jogando. Mas tem algumas coisas que realmente só o jogo vai dar, e principalmente a parte mental.

Tiago Volpi ainda está em tratamento para dores na região da coxa. Ele não participou das atividades desta terça-feira (7) com os demais colegas. O clube trata a situação com cautela, mesmo que exista a expetativa de que o titular retorne aos gramados para o jogo do dia 16 contra o São Paulo, na Arena.

Enquanto isso, assim como fez nos último dias, Grando é o próximo da hierarquia.

