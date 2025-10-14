Grama sintética? Aberta a shows? Odorico e Caleffi têm ideias parecidas para a Arena do Grêmio

Estádio gremista foi um dos tópicos abordados em sabatina realizada nesta segunda-feira (13). Renan Mattos / Agencia RBS

Os dois pré-candidatos à presidência do Grêmio foram entrevistados no programa Zona Mista, que foi ao ar no YouTube de GZH, nesta segunda-feira (13). Paulo Caleffi e Odorico Roman foram entrevistados pelos comunicadores do Grupo RBS, Eduardo Gabardo, Marco Souza e Queki.

Durante as duas horas do programa — uma hora com cada presidenciável —, os candidatos explicaram as suas ideias para a gestão que irá comandar o clube no triênio 2026-2028. Um dos temas abordados foi a Arena do Grêmio.

O estádio do Tricolor tem sido mais comentado nos últimos meses em função da compra da gestão por parte do empresário Marcelo Marques. O clube pode assumir o comando no próximo mês.

Confira as propostas de cada candidato sobre a gestão da Arena

Arena aberta a shows?

Paulo Caleffi

— Na Arena tem que prevalecer o futebol. Agora, numa oportunidade como um show do Coldplay, por exemplo, se tem uma exposição de marca que você não pode perder. Mas numa data correta, que não nos prejudique. O futebol vai sempre prevalecer.

Odorico Roman

— O Marcelo (Marques) falou uma frase logo que ele comprou a Arena: "Show, agora, só do time". A condição que ficava o gramado depois de um show era lamentável. Botar o time para jogar num gramado amarelado é muito triste. Mas a Arena tem muito espaço vazio. É possível fazer eventos sem danificar o gramado.

Gramado artificial

Paulo Caleffi

— De jeito nenhum gramado artificial. Isso está descartado.

Odorico Roman

— Eu não gosto de grama artificial na Arena. Foram feitas melhorias fantásticas na grama.

Atendimento aos torcedores

Paulo Caleffi

— A loja GrêmioMania da Arena não consegue mais absorver a fidelidade e a paixão do torcedor. Então, a nossa ideia é abrir uma outra no setor leste, além de postos avançados pela esplanada e no andar de baixo.

— Ao torcedor do Interior: vamos fazer a área de acolhimento. Está acertada, será completamente inovadora. Uma empresa especializada vai fazer a colocação de churrasqueiras, com banheiro estrutural. Haverá estacionamento para os ônibus, para que esse torcedor possa ter tranquilidade de deixar seus pertences seguros.

Odorico Roman

— Nós vamos aumentar o quadro social, fazer check-in para aumentar o público na Arena.

— Existem dois caminhos para captar receita. Um é através de investidores, e outro é a formação de uma base de torcedores, que é uma coisa que demora mais. Então, na largada, vai ter que ser um trabalho emergencial.

— Nós temos uma modalidade chamada "Onde Estiver", que paga R$ 29,90 por mês e dá alguns benefícios. Tem desconto na loja, tem desconto em dois parceiros do Grêmio que dão cupons de desconto. Acho pouco isso. Temos de ampliar os benefícios.

Valores dos ingressos

Paulo Caleffi

— Temos um projeto social que se chama Humaitá na Arena. Gremistas com menor poder aquisitivo vão poder frequentar o estádio gratuitamente. Vão fazer o tour, vão conhecer o Museu para aprender a nossa história. O Grêmio tem a obrigação de ter no seu braço social o acolhimento a essa comunidade. Mas sim nós temos o compromisso em manter os preços de forma que que dê alegria ao torcedor.

Odorico Roman

— A nossa ideia é facilitar que o torcedor vá à Arena. E se o preço for um obstáculo, vamos ter que administrar isso. Prefiro uma renda menor e o estádio cheio do que uma renda um pouco maior, mas com espaços vazios. Não tem nada mais emocionante do que um estádio vibrando, pulsando com o time e torcendo.