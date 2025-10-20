Goleada para o Bahia liga alerta e volta a preocupar o Grêmio na reta final do Brasileirão

Mano Menezes lamentou erros gremistas na goleada para o Bahia. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Em Salvador, no gramado da Arena Fonte Nova, o Grêmio voltou a enfrentar a realidade que lutou contra em boa parte do Brasileirão. Depois de dar sinais em sua Arena que tinha um rumo e expectativas de algo maior em 2025 na vitória sobre o São Paulo, a goleada para o Bahia escancarou que os problemas do time seguem presentes.

Algo que volta a assombrar o clube na reta final da competição, quando a esperança era de manutenção dos bons resultados para entrar no bloco de times que disputam uma vaga à Libertadores do ano que vem.

Na primeira manifestação pelo clube após o resultado, instantes após o apito final da partida, Marlon repetiu a lucidez para explicar a goleada que demonstrou na polêmica entrevista após a derrota para o Bragantino.

— Hoje era um dia que poderíamos ficar tentando até amanhã fazer um gol, que ia ser difícil. São coisas que acontecem no futebol, temos que levantar a cabeça. Claro que atitude não faltou, mas o espírito a gente sabe que tem que ser melhor. Futebol não dá margem para lamentar muito. Precisamos dar uma resposta. O torcedor viu que esse time tem potencial. É um dia para esquecermos — lamentou o lateral.

A análise foi praticamente repetida por Mano Menezes em sua entrevista coletiva. O técnico não apelou aos desfalques ou desgaste dos atletas. O treinador reconheceu que a goleada não tem justificativa externa ao que foi mostrado em campo.

— O jogo iniciou e terminou mal. Iniciamos no primeiro gol em uma lateral a nosso favor. Perdemos toda a lucidez que uma equipe precisa ter. O pedido de calma era para retomar posicionamentos básicos. Nunca achamos. Fomos amplamente dominados pelo Bahia. Mas por uma parcela significativa nossa. Não conseguimos desde o primeiro minuto apresentar um jogo cabível pela nossa equipe. Se formos ver, perdemos 60 disputas de bola. Teve um time que disputou tudo e outro que não. Hoje não entregamos nada — disparou Mano.

Mas a frase que resumiu o que foi a exibição gremista contra o Bahia foi feita na sequência pelo treinador. Um reconhecimento da péssima atuação do time e do alerta que esse tipo de jogo liga no ambiente do clube.

— Voltamos a ser um Grêmio que não queríamos mais ser. Com qualquer desfalque, o Grêmio não pode apresentar um jogo como esse — afirmou.

De volta a Porto Alegre nesta segunda-feira (20), o grupo de jogadores se reapresenta no CT Luiz Carvalho apenas na terça (21).

A ideia da comissão técnica é de contar com a volta da maioria dos jogadores que ficou de fora do jogo contra o Bahia para a partida deste domingo (26), contra o Juventude. Tiago Volpi, Arthur, Dodi e Alysson devem estar à disposição de Mano Menezes. Um quarteto que mostrou fazer falta.