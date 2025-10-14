Gabriel Mec, meia do Grêmio, aparece em lista de 60 jovens mais promissores do mundo

Mec deu uma assistência na goleada do Grêmio sobre o Atlético-MG por 4 a 1 na partida de ida da final do Brasileirão Sub-17. Angelo Pieretti / Divulgação Grêmio

Gabriel Mec, 17 anos, é um dos 60 jovens mais promissores do mundo da geração de atletas nascidos em 2008. O meia-atacante do Grêmio foi listado no levantamento anual feito pelo jornal The Guardian, da Inglaterra.

O jogador gremista foi um dos três brasileiros na relação de maiores promessas da geração – os outros são Angelo Cândido, do São Paulo, e Kauã Prates, do Cruzeiro.

No time tricolor sub-17, Mec é um dos destaques do time que está a um passo do título inédito do Campeonato Brasileiro.

Na noite de segunda-feira (13), o Grêmio fez 4 a 1 no Atlético-MG, na Arena. No sábado que vem, pode até perder por dois gols de diferença que fica com a taça.

Em novembro, o meia estará com a Seleção Brasileira na disputa do Mundial Sub-17.

No texto feito pelo jornal inglês, as origens do jogador são lembradas. O atleta, além do futebol, também era destaque no taekwondo. Mas optou por apostar na paixão pela bola.

Além de uma proposta recusada pelo Chelsea, Mec também recebeu uma oferta do Shakhtar Donetsk na última janela de transferências. Mas o jogador e sua família não aceitaram a proposta.