Gabriel Grando lamenta gol sofrido no fim no empate do Grêmio com o Santos: "Fica um sentimento amargo"

Grêmio sofreu gol nos instantes finais. JOTA ERRE / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Foi por pouco que o Grêmio não saiu da Vila Belmiro com a vitória. Um gol do Santos nos minutos finais, igualou o placar da partida em 1 a 1. Um dos destaques da noite desta quarta-feira (1º) foi o goleiro Gabriel Grando.

Autor de grandes defesas, ele lamentou o gol sofrido nos últimos instantes. Ele pediu foco para os próximos jogos.

— A gente fica com um sentimento amargo. Estávamos ganhando até o final do segundo tempo, acho que foi uns 44 por aí. A gente sabia que essa bola no primeiro pau deles era forte. Um descuido nosso, que a gente não pode dar esse mole. Deixamos dois pontos para trás, mas o time se suportou bem, soube suportar a pressão. Infelizmente, no final tomamos o gol, mas é isso aí, o trabalho sendo bem feito. E agora foco na sequência.

Foi a segunda partida seguida de Grando como titular. No fim de semana, ele deve seguir no gol gremista já que Tiago Volpi ainda se recupera de um edema na coxa. Ele comemorou a sequência.

— Estou muito feliz. A gente trabalha sempre para quando a oportunidade aparecer, a gente está preparado. Soube esperar o meu momento e agora estou desfrutando dele. E agora deixo os bons professores aí e espero que eu possa ter uma sequência maior.

Décimo colocado no Brasileirão, o Grêmio volta a campo no sábado (4). O adversário será o Bragantino mais uma vez fora de casa.