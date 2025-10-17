Gabriel Grando celebra 100 jogos pelo Grêmio: "Orgulho em completar essa marca com uma camisa tão especial"

Cria da base, o goleiro Gabriel Grando completou 100 jogos pelo Grêmio na quinta-feira (16), contra o São Paulo, na Arena. Com uma atuação segura, fechou sua 100ª partida pelo Tricolor com vitória e sem ser vazado: 2 a 0.
— Orgulho em completar essa marca com uma camisa tão especial quanto a do Grêmio. Em toda minha trajetória no clube, demonstrei meu valor e o quanto poderia ajudar o grupo. A experiência e a maturidade nos ajudam a crescer e essa evolução eu entrego por completo em campo — celebrou o goleiro de 25 anos, através de sua assessoria.
Trajetória no Grêmio
Lançado aos profissionais em 2021, Grando teve 113 gols sofridos em suas 100 partidas. Foi o titular absoluto durante a temporada de 2023.
Após elogios no início de sua carreira, mas também muitas contestações logo na sequência, perdeu espaço no time, especialmente com a chegada de Marchesín e a ascensão de Caíque. No ano passado, esteve emprestado ao Cruzeiro, onde não chegou a entrar em campo.
Com contrato por encerrar no fim de 2026, Gabriel Grando já recusou duas propostas de renovação do Grêmio por buscar maior sequência de jogos em campo. Após a vitória contra o São Paulo, comentou sobre seu futuro:
— O clube sabe da minha vontade. Agora está na mão do clube e do meu empresário — respondeu Gabriel Grando, que ainda foi questionado sobre qual seria a sua vontade.
— Todo mundo sabe — disse, bem-humorado.
Os números de Gabriel Grando no Grêmio
2021
- 31 jogos
- 37 gols sofridos
- 12 partidas sem sofrer gols
2022
- 17 jogos
- 10 gols sofridos
- 10 partidas sem sofrer gols
2023
- 39 jogos
- 58 gols sofridos
- 7 partidas sem sofrer gols
2024
- 1 jogo
- 1 gol sofrido
2025
- 12 jogos
- 7 gols
Total
- 100 jogos
- 113 gols sofridos
*Números do site ogol.com.br
