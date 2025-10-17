Gabriel Grando celebra 100 jogos pelo Grêmio: "Orgulho em completar essa marca com uma camisa tão especial"

Com uma atuação segura, Grando fechou sua 100ª partida pelo Tricolor com vitória e sem ser vazado diante do São Paulo. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

Cria da base, o goleiro Gabriel Grando completou 100 jogos pelo Grêmio na quinta-feira (16), contra o São Paulo, na Arena. Com uma atuação segura, fechou sua 100ª partida pelo Tricolor com vitória e sem ser vazado: 2 a 0.

— Orgulho em completar essa marca com uma camisa tão especial quanto a do Grêmio. Em toda minha trajetória no clube, demonstrei meu valor e o quanto poderia ajudar o grupo. A experiência e a maturidade nos ajudam a crescer e essa evolução eu entrego por completo em campo — celebrou o goleiro de 25 anos, através de sua assessoria.

Trajetória no Grêmio

Lançado aos profissionais em 2021, Grando teve 113 gols sofridos em suas 100 partidas. Foi o titular absoluto durante a temporada de 2023.

Após elogios no início de sua carreira, mas também muitas contestações logo na sequência, perdeu espaço no time, especialmente com a chegada de Marchesín e a ascensão de Caíque. No ano passado, esteve emprestado ao Cruzeiro, onde não chegou a entrar em campo.

Com contrato por encerrar no fim de 2026, Gabriel Grando já recusou duas propostas de renovação do Grêmio por buscar maior sequência de jogos em campo. Após a vitória contra o São Paulo, comentou sobre seu futuro:

— O clube sabe da minha vontade. Agora está na mão do clube e do meu empresário — respondeu Gabriel Grando, que ainda foi questionado sobre qual seria a sua vontade.

— Todo mundo sabe — disse, bem-humorado.

Os números de Gabriel Grando no Grêmio

2021

31 jogos

37 gols sofridos

12 partidas sem sofrer gols

2022

17 jogos

10 gols sofridos

10 partidas sem sofrer gols

2023

39 jogos

58 gols sofridos

7 partidas sem sofrer gols

2024

1 jogo

1 gol sofrido

2025

12 jogos

7 gols

Total

100 jogos

113 gols sofridos

*Números do site ogol.com.br

