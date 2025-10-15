Futuro de Gabriel Grando no Grêmio será decidido após o Brasileirão 

Gabriel Grando deseja atuar com mais frequência. Duda Fortes / Agencia RBS

O impasse entre Grêmio e Gabriel Grando pela renovação contratual deverá durar mais alguns meses. O goleiro reserva voltou a ter sequência com a lesão de Tiago Volpi, dono da posição, e tem aproveitado as oportunidades. Após o Brasileirão, clube e estafe devem debater o futuro do atleta, que tem contrato com o Tricolor até o final de 2026.

Grando deseja atuar com frequência. Duas propostas de renovação antecipada foram rejeitadas nos últimos meses, mesmo com aumento de salário e ampliação de vínculo, por conta do objetivo de jogar com mais regularidade.

Gabriel Grando ficou sem jogar entre maio e setembro, sendo apenas opção no banco de reservas. A postura nos treinamentos e o relacionamento com os companheiros e a comissão técnica foram elogiados. Relatos de membros do estafe gremista destacam que o atleta não demonstrou descontentamento na rotina.

Com a lesão de Volpi, Grando foi titular em três jogos seguidos, contra Vitória, Santos e Bragantino. O goleiro teve boas atuações e deverá ser mantido na equipe nos confrontos contra o São Paulo e o Bahia.

Pré-contrato com outro clube

Nos bastidores, a leitura da direção é pela espera na retomada de conversas. No primeiro semestre de 2026, o atleta poderá assinar pré-contrato com outra equipe, já que o vínculo atual se encerra no final do próximo ano. O tema não é discutido pelo agente do jogador por conta da boa relação do goleiro com o clube. Porém, com a mudança na diretoria do Tricolor por conta da eleição presencial, o cenário poderá ser alterado.

Gabriel Grando oscilou entre titular e reservano Grêmio entre 2021 e 2023. Na temporada passada, ele foi emprestado ao Cruzeiro, mas não entrou em campo. Ele deseja se firmar como titular em Porto Alegre ou em outra equipe. Com passaporte italiano, o goleiro cogita até mesmo uma transferência para o Exterior.