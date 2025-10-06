Frustração, cobranças à CBF e desfalques: como será a semana do Grêmio após a derrota para o Bragantino

Marlon fez crítica pesada contra a CBF e a arbitragem brasileira. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O lateral foi o protagonista da maior polêmica da partida. Após chute de Praxedes, Marlon desviou a finalização. O árbitro viu um toque na mão do jogador após revisão no VAR.

— Esse pênalti que foi marcado hoje (sábado) aqui, o que aconteceu com o Grêmio, foi uma baixaria. Isso é sem tamanho, porque não tem critério nenhum. Estou com o braço colado. Se faço amplitude, a bola bate e volta para frente. A bola desvia no meu peito e vai para fora — lamentou o jogador.

Para que a delegação não perdesse o voo de volta a Porto Alegre, a única entrevista coletiva organizada pelo Grêmio foi com o diretor de futebol Guto Peixoto. O dirigente cobrou providências da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para minimizar os problemas com as arbitragens do Brasileirão.

— A gente irá novamente à CBF. Já fomos duas vezes. Para sermos ao menos ouvidos. Para termos equilíbrio, no mínimo, na escala de arbitragem. Não peço nem dentro de campo. A CBF tinha que implementar o rebaixamento de árbitros — cobrou.

Inclusive, o clube gaúcho deve ir à sede da entidade máxima do futebol brasileiro para cobrar providências. O Tricolor prepara um material vasto para fundamentar as reclamações em relação a lances polêmicos e sobre a definição de algumas escalas de arbitragem.

Leia Mais Grêmio prepara ida à CBF e irá solicitar medidas contra a arbitragem

Kannemann lamenta expulsão

Kannemann foi outra voz do Grêmio a protestar contra as decisões do árbitro. Na saída do vestiário, o argentino lamentou sua expulsão.

— É só ver os vídeos. Não foi nada. Está inventando coisas. Aceitamos perder. Mas hoje não foi nada. Está inventando coisas. Um pênalti com o braço no peito. Você viaja, fica seis dias fora de casa e acontece essas coisas — disparou.

Além do ponto perdido com o pênalti marcado, a derrota para o Bragantino também terá reflexos para a sequência do Grêmio no Brasileirão. Kannemann, expulso, está fora da partida contra o São Paulo. Marlon e André Henrique, que levaram cartões amarelos, também serão desfalques para a partida do dia 16 de outubro na Arena.

Reapresentação tricolor

De folga até segunda-feira (6), os jogadores voltam ao trabalho no CT Luiz Carvalho na manhã de terça (7). A comissão técnica pretende usar o período sem jogos para recuperar alguns atletas. Casos de Tiago Volpi, Marcos Rocha e Carlos Vinícius. O trio tem o retorno previsto aos treinos nos próximos dias.