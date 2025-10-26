Foi ou não? A análise do pênalti marcado para o Grêmio contra o Juventude; veja vídeo

Jogadores do Juventude foram para cima do árbitro após a marcação do pênalti. Jeff Botega / Agencia RBS

O Grêmio saiu na frente do Juventude na partida pela 30ª rodada do Brasileirão, neste domingo (26), na Arena. O gol teve origem em uma polêmica, aos 30 minutos do primeiro tempo: um pênalti de Alan Ruschel em Alysson.

O árbitro Alex Gomes Stefano marcou a penalidade ainda em campo. O VAR apenas confirmou, sem a recomendação de análise do juiz. Carlos Vinícius foi para a cobrança e abriu o placar.

Contudo, para Diori Vasconcelos, comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, o pênalti não deveria ter sido marcado:

— Pra mim não houve a penalidade. Alysson abre a passada para tentar fazer o domínio, coloca a perna na frente do jogador do juventude, que chega por baixo pegando a bola. É uma dividida, não um chute no adversário. Se eu fosse o VAR, interferia nesse lance.

A análise do comentarista da Rádio Gaúcha, Diori Vasconcelos: