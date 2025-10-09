Final do Brasileirão sub-17 na Arena terá ingressos gratuitos para sócios do Grêmio; veja como acompanhar a partida

Gurizada gremista terá apoio da torcida na briga pelo título do Campeonato Brasileiro sub-17. Angelo Pieretti / Grêmio, Divulgação

O jogo de ida da final do Brasileirão sub-17, na segunda-feira (13), na Arena, será aberto ao público e com direito a ingressos gratuitos ao sócios do Grêmio. Visando o título inédito, o Tricolor abre a decisão contra Atlético-MG diante de sua torcida. A volta será no sábado (18), em Belo Horizonte.

Os ingressos já estão disponíveis no site da Arena do Grêmio. Associados nas modalidades Arquibancada e Cadeira não pagam ingresso e ainda podem levar dois acompanhantes. Sócio Torcedor paga apenas R$ 5,00, e o público em geral paga R$ 10,00 - também está disponibilizada a meia-entrada. Já sócio Infantil e menores de 16 anos têm entrada gratuita, desde que acompanhados por um adulto.

O clube destaca que o acesso ao estádio será exclusivo através do reconhecimento facial, conforme a Lei Geral do Esporte nº 14.597/2023. Para cadastrar a biometria, caso ainda não tenha, clique aqui.

Campanha do Grêmio

O Grêmio encerrou a primeira fase na quinta colocação, com 35 pontos, 11 vitórias, dois empates e seis derrotas. Nas quartas de final, a equipe gaúcha eliminou o Bragantino em uma vitória de 4 a 2, fora de casa. A classificação para a grande final também veio fora de casa, nas penalidades.

Na semi, desbancou o favorito Palmeiras, que tinha a melhor campanha da competição, nos pênaltis na Arena Barueri, fora de casa. O time gaúcho abriu o placar no tempo regulamentar, mas levou o empate. Nos pênaltis, venceu a disputa por 4 a 3.

Serviço do jogo - Grêmio x Atlético-MG – Final do Brasileirão Sub-17 (Ida)

Local : Arena do Grêmio;

: Arena do Grêmio; Data : 13/10/2025 (segunda-feira);

: 13/10/2025 (segunda-feira); Horário : 20h;

: 20h; Abertura dos portões: 18h30;

18h30; Venda de ingressos: S ite da Arena do Grêmio - mediante cadastro biométrico ;

- mediante ; Valores: gratuito para Sócio Arquibancada, Sócio Cadeira, Sócio Infantil e menores de 16 anos; Sócio Torcedor – R$ 5,00; Não-sócio – R$ 10,00; Meia-Entrada – R$5,00 (idoso, estudantes, doadores de sangue e PNE); Visitantes – R$ 10,00;

gratuito para Sócio Arquibancada, Sócio Cadeira, Sócio Infantil e menores de 16 anos; Sócio Torcedor – R$ 5,00; Não-sócio – R$ 10,00; Meia-Entrada – R$5,00 (idoso, estudantes, doadores de sangue e PNE); Visitantes – R$ 10,00; Acessos: rampas Norte, Oeste e Leste; entrada para arquibancada Norte (Portões W,S,U e Q) e gramado Leste (Portões K, M e O);

rampas Norte, Oeste e Leste; entrada para arquibancada Norte (Portões W,S,U e Q) e gramado Leste (Portões K, M e O); Estacionamento: E1 estará aberto, com valor promocional de R$ 10, acesso pelo portão 1.

