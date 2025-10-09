Grêmio

Jogo de ida
Notícia

Final do Brasileirão sub-17 na Arena terá ingressos gratuitos para sócios do Grêmio; veja como acompanhar a partida

Tricolor abre a decisão contra o Atlético-MG, na segunda-feira, em busca do título inédito

Zero Hora

