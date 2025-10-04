Fiador de novo modelo tático do Grêmio, Edenilson se afirma em reta final do Brasileirão

Edenilson disputou 39 partidas pelo Grêmio em 2025. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Antes da penúltima parada do Brasileirão para as data Fifa em 2025, o Grêmio busca manter o bom momento na competição. Neste sábado, em Bragança Paulista, o Tricolor enfrenta o Bragantino pela 27ª rodada. Cheio de desfalques por lesões, o time aposta na experiência de uma peça que entrou na equipe e foi uma das diferenças desde então.

Utilizado como meia, Edenilson virou um dos fiadores da ideia tática de Mano Menezes. E que será posta em prática novamente neste sábado em uma partida que pode aproximar o clube do sonho de conquistar uma vaga à Libertadores do próximo ano.

Em 10º lugar, com 33 pontos após 26 partidas, a equipe gremista enfrenta o Bragantino. O time paulista é nono lugar, com a mesma pontuação, mas em vantagem com uma vitória a mais. Por isso a partida deste sábado ganha importância nos planos traçados pela direção.

Sem Willian, Carlos Vinícius e Alysson, destaques ofensivos das últimas partidas, Edenilson é um dos poucos jogadores do setor que segue à disposição da comissão técnica. Autor do gol no empate em 1 a 1 com o Santos, o meio-campista falou com Zero Hora sobre a adaptação ao posicionamento.

— Me sinto bem adaptado. É uma função que já desempenhei em outros momentos da carreira e venho procurando ajudar da melhor maneira possível, sempre priorizando o coletivo. O mais importante é estar à disposição e contribuir onde o treinador achar necessário — disse o jogador.

Bom rendimento fora de casa

Invicto como visitante no segundo turno do Brasileirão, o Grêmio tem mostrado bom rendimento nos quatro jogos que fez fora da Arena. Além dos empates com Flamengo e Santos, o Tricolor venceu o Atlético-MG e o Inter.

— O segredo está no grupo. Temos enfrentado dificuldades, mas a união, a entrega e a confiança entre nós fazem a diferença. Cada um tem se doado ao máximo para que o time mantenha o nível, mesmo com os desfalques, e isso mostra a força do elenco. Estamos em uma boa sequência e sabemos que precisamos manter a concentração. O objetivo é seguir pontuando e, assim, lutar até o fim por essa vaga na Libertadores — avaliou o camisa 8.

Vice-artilheiro do time na temporada com cinco gols, e só atrás de Volpi e Dodi na liderança do ranking de quem mais jogou com 39 jogos, Edenilson tem contrato com o Grêmio apenas até o fim deste ano. Mas apesar da situação, o jogador garantiu que o foco é terminar bem a temporada antes de pensar em 2026.

— Estou muito feliz aqui no Grêmio. É um clube que me recebeu muito bem e no qual me sinto à vontade para jogar meu futebol. Meu plano é seguir trabalhando, ajudando dentro de campo e contribuindo para que o Grêmio alcance seus objetivos —projetou.

Estou muito feliz aqui no Grêmio. É um clube que me recebeu muito bem e no qual me sinto à vontade para jogar meu futebol. EDENILSON

Para alcançar estes objetivos, tanto os individuais quanto os coletivos, Edenilson e seus companheiros precisam manter a sequência positiva. Um bom resultado neste final de semana contra o Bragantino mantém o Tricolor na perseguição ao G-6, antes da parada para a data Fifa e o retorno de peças importantes para Mano.