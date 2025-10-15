Executivo do São Paulo comenta arbitragem do Brasileirão e cita confronto com o Grêmio: "Jogo mais fiscalizado do futebol mundial"

Rui Costa foi executivo de futebol do Grêmio entre 2013 e 2016. Bruno Cantini / Atlético-MG/Divulgação

Grêmio e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (16), às 19h, na Arena. Os dois clubes vêm de situações polêmicas na última rodada do Brasileirão, antes da data Fifa, em que reclamaram ter sido prejudicados pela arbitragem das partidas.

No caso dos paulistas, foi um suposto pênalti negado na derrota de virada para o Palmeiras por 3 a 2, além de outros lances questionáveis que não tiveram revisão no monitor do VAR. Já para os gremistas, a reclamação foi sobre um cartão vermelho para Kannemann e a marcação de um pênalti para o Bragantino nos últimos minutos da derrota por 1 a 0.

Em participação no Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha, nesta terça-feira (14), o executivo de futebol do São Paulo, Rui Costa, comentou que partida entre as equipes exigirá cuidado redobrado da arbitragem depois dos episódios recentes:

— Vai ser o jogo mais fiscalizado do futebol mundial. Porque são os dois clubes que recentemente foram extremamente prejudicados e de uma maneira quase que indefensável — e completou: — Eu acho que é um jogo que além da questão desportiva ele apresenta esse desafio da arbitragem ser absolutamente precisa porque qualquer erro que o árbitro cometer, seja pra um clube, ou para o outro, vai dar margem a muita reclamação.

O dirigente também lembrou a reunião com a comissão de arbitragem da CBF realizada após a partida, em que a diretoria do São Paulo teve acesso aos áudios do VAR que não haviam sido divulgados. Costa citou, ainda, que não acredita em má-fé da arbitragem, mas em "erros decorrentes da falha humana", e que é preciso repensar a arbitragem brasileira como um todo.

Futuro no Grêmio

Rui Costa iniciou a carreira no Grêmio e atuou como executivo de futebol no clube entre 2013 e 2016. É o nome ventilado pela candidatura de Paulo Caleffi para assumir o departamento, caso a chapa vença a eleição presidencial, marcada para ocorrer em novembro.

Empregado no São Paulo desde 2021 e com contrato com o clube até final de 2026, Costa disse que não tem acerto com nenhum pré-candidato gremista e que está feliz na equipe paulista. Ainda assim, evidenciou seu desejo de voltar ao Grêmio algum dia.

— Desde que eu saí, em 2016, eu sempre tive a percepção, a vontade e a emoção de um dia voltar ao clube. Porque o Grêmio é o meu clube, né? E isso não me faz menos profissional. Eu tenho uma relação emocional com o Grêmio — declarou.

