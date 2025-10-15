Exame detecta edema muscular e atacante do Grêmio será preservado contra o São Paulo

O Grêmio não poderá contar com Aravena diante do São Paulo, nesta quinta-feira (16), na Arena. De volta da seleção chilena, o atacante teve diagnosticado um edema muscular e será preservado na retomada do Brasileirão.
O jogador havia sido convocado na data Fifa para um amistoso entre Chile e Peru, realizado na última sexta (10). Entretanto, acabou cortado depois de apresentar um desconforto durante os treinamentos.
A boa notícia para o Tricolor é que os exames médicos realizados em Porto Alegre não detectaram nenhuma lesão. Assim, há a expectativa de que ele volte a trabalhar nos próximos dias no CT Luiz Carvalho e fique à disposição para a rodada seguinte, contra o Bahia, em Salvador, no domingo (19).
Além de Aravena, o técnico Mano Menezes perdeu o zagueiro Kannemann, o lateral-esquerdo Marlon e o atacante André Henrique por suspensão.
Por outro lado, terá os retornos do lateral-direito Marcos Rocha, do volante Cuellar e do centroavante Carlos Vinicius, que estavam de fora por questões físicas, e do meia-atacante Alysson, que cumpriu suspensão automática.
Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.