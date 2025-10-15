Exame detecta edema muscular e atacante do Grêmio será preservado contra o São Paulo

Chileno não atuou no amistoso contra o Peru, na última sexta-feira. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

O Grêmio não poderá contar com Aravena diante do São Paulo, nesta quinta-feira (16), na Arena. De volta da seleção chilena, o atacante teve diagnosticado um edema muscular e será preservado na retomada do Brasileirão.

O jogador havia sido convocado na data Fifa para um amistoso entre Chile e Peru, realizado na última sexta (10). Entretanto, acabou cortado depois de apresentar um desconforto durante os treinamentos.

A boa notícia para o Tricolor é que os exames médicos realizados em Porto Alegre não detectaram nenhuma lesão. Assim, há a expectativa de que ele volte a trabalhar nos próximos dias no CT Luiz Carvalho e fique à disposição para a rodada seguinte, contra o Bahia, em Salvador, no domingo (19).

Além de Aravena, o técnico Mano Menezes perdeu o zagueiro Kannemann, o lateral-esquerdo Marlon e o atacante André Henrique por suspensão.

Por outro lado, terá os retornos do lateral-direito Marcos Rocha, do volante Cuellar e do centroavante Carlos Vinicius, que estavam de fora por questões físicas, e do meia-atacante Alysson, que cumpriu suspensão automática.