Ex-preparador de goleiros do Grêmio é anunciado por equipe do interior de Minas Gerais

Mauri trabalhou no Tricolor entre 2020 e 2024. LUCAS UEBEL / GREMIO FBPA

Com passagem pelo Grêmio entre 2020 e 2024, Mauri Lima será o novo preparador de goleiros do Pouso Alegre-MG. Conforme a direção da equipe mineira, a chegada dele fortalecerá o trabalho de evolução dos goleiros do clube.

— O projeto deles é poder chegar mais longe em todas as competições. Estamos montando uma equipe, goleiros também para poder coordenar a parte de base. Eles têm o sub-17, o sub-15, e eles querem que faça essa coordenação, aquilo que a gente puder ir ajudando — disse Mauri em contato com Zero Hora.

O novo preparador de goleiros do Pouso Alegre afirmou que aceitou o convite de Danilo, ex-meio-campista do Corinthians e do São Paulo. O ex-jogador foi anunciado recentemente como o novo treinador da equipe mineira.

O clube, que se tornou SAF no ano passado, escapou do rebaixamento no Estadual na última rodada deste ano e foi eliminado ainda na primeira fase da Série D, ficando sem calendário nacional para a próxima temporada.

— O projeto do clube é um projeto audacioso, um projeto que os sócios antes estavam no Athletic-MG, que hoje disputa a Série B, subiram todas as divisões, hoje também disputa a Série A do Campeonato Mineiro. Eles querem montar esse tipo de trabalho dentro do Pouso Alegre — completa o preparador de goleiros.