Ex-jogador do Grêmio inicia carreira como técnico e é anunciado por clube paraguaio

Paraguaio comandou primeiro treino na manhã desta segunda. @spluquenoficial / Instagram / Reprodução

Campeão da Libertadores de 2017 com o Grêmio, Lucas Barrios agora se dedica à carreira de treinador. Nesta segunda-feira (6), o Sportivo Luqueño, do Paraguai, anunciou o ex-atacante como novo técnico. Foi lá que o argentino naturalizado paraguaio pendurou as chuteiras, ao final da última temporada.

"Com sua liderança e conhecimento, se inicia uma nova era na história do Kure Luque. Muitas felicidades, Lucas!", publicou o clube nas redes sociais.

Na semana passada, Barrios divulgou que havia recebido a licença de treinador pela Federação Paraguaia de Futebol. Nesta segunda, ele deu o primeiro treino para a equipe.

Passagem pelo Grêmio

Lucas Barrios foi parte da conquista da América em 2017, e encerrou o amo como artilheiro tricolor ao lado de Luan, com 18 gols cada. Foram 45 partidas pelo Grêmio. Uma média de 0,54 gol por partida. Ele deixou Porto Alegre após o Mundial contra o Real Madrid.