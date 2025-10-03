Ex-Grêmio se torna o maior artilheiro da história da liga da Malásia

Bergson foi campeão e artilheiro da liga malaia na temporada passada. Johor FC / Divulgação

O maior goleador da história da Malásia é cria do Grêmio. Atacante do Johor FC, Bergson chegou a marca de 109 gols na liga do país após um hat-trick contra o Sabah FA, no mês passado.

O camisa 9 está por lá desde 2021 e tem média superior a um gol por partida. Antes dele, o artilheiro era o malaio Indra Putra Mahyudin, que anotou 106 gols.

— Fico muito feliz com mais essa marca. A minha passagem pela Malásia tem sido cheia de motivos para comemorar. Quando cheguei, não imaginava que poderia ser algo tão espetacular em termos de recordes — destacou, através de sua assessoria.

Lembra dele?

Bergson chegou ao Johor após passagens por Fortaleza, Ceará, Grêmio e outros clubes brasileiros. Pelo Tricolor, foi revelado e jogou poucas partidas no profissional entre 2010 e 2011.

Na Malásia, contando todas as competições, o atacante soma 165 gols em 159 jogos, sendo duas vezes chuteira de ouro da liga (2022 e 2024/2025) e quatro vezes escalado na seleção da temporada (2021, 2022, 2023 e 2024/2025). Em 2022, Bergson chegou a ser o terceiro maior goleador do mundo.

Números por temporada

2025/2026: 7 gols em 11 jogos

2024/2025: 44 gols em 43 jogos

2023: 38 gols em 37 jogos

2022: 46 gols em 36 jogos

2021: 30 gols em 32 jogos

Recordes

3º maior artilheiro do mundo em 2022;

Maior artilheiro da Super League (109);

4 vezes na seleção da temporada (2021, 2022, 2023 e 2024/2025);

3 vezes melhor jogador estrangeiro (2022, 2023 e 2024/2025);

2 vezes chuteira de ouro da Super League (2022 e 2024/2025);

Mais gols em um jogo da Super League (5): contra o Kelantan United em abril de 2025;

Mais gols em uma temporada da Super League (32): 2024/2025.