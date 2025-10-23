Ex-Grêmio e livre no mercado, Douglas Costa treina em clube do Rio de Janeiro 

Meia-atacante de 35 anos é amigo dos donos do Boavista. PH Almeida / Boavista FC

Livre no mercado e com mandado de prisão decretado por falta de pagamento de pensão alimentícia, Douglas Costa vem treinando no Boavista, do Rio de Janeiro.

Ex-jogador do Grêmio e da Seleção Brasileira, o meia-atacante postou um vídeo em suas redes sociais nesta quarta (22) realizando atividades físicas nas dependências do CT do clube, em Vargem Grande, próximo ao Ninho do Urubu, do Flamengo.

Leia Mais Douglas Costa tem prisão decretada por não pagar pensão alimentícia

O meia-atacante de 35 anos está livre no mercado desde que deixou o Sydney FC, da Austrália. O time da Oceania anunciou rescisão em comum acordo com o atleta em setembro, por razões pessoais de Douglas Costa:

"Questões legais e pessoais em andamento em seu país de origem impediram o brasileiro de sair".

O Boavista se prepara para o Campeonato Carioca de 2026. Segundo o ge.globo, o jogador é amigo dos donos do clube e, por isso, vem treinando com o grupo enquanto não acerta com um novo time.

Relembre o caso

Douglas Costa teve mandado de prisão decretado por falta de pagamento de pensão alimentícia expedido em agosto. A decisão é da 6ª Vara de Família de Porto Alegre e o valor da dívida é de R$ 492.965,29, conforme documento que Zero Hora teve acesso.

A prisão tem duração de 30 dias. O mandado tem validade de dois anos e determina que o atleta seja preso por oficial de Justiça ou autoridade policial.

Contatado à época por Zero Hora, o advogado Sérgio Queiroz, que representa o jogador, afirmou que não iria se manifestar em relação ao mandado de prisão. Novamente consultada nesta quarta-feira (23), a defesa de Douglas Costa alegou que não pode comentar o caso.