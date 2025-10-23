Ex-Grêmio e livre no mercado, Douglas Costa treina em clube do Rio de Janeiro 

Livre no mercado e com mandado de prisão decretado por falta de pagamento de pensão alimentícia, Douglas Costa vem treinando no Boavista, do Rio de Janeiro.
Ex-jogador do Grêmio e da Seleção Brasileira, o meia-atacante postou um vídeo em suas redes sociais nesta quarta (22) realizando atividades físicas nas dependências do CT do clube, em Vargem Grande, próximo ao Ninho do Urubu, do Flamengo.
O meia-atacante de 35 anos está livre no mercado desde que deixou o Sydney FC, da Austrália. O time da Oceania anunciou rescisão em comum acordo com o atleta em setembro, por razões pessoais de Douglas Costa:
"Questões legais e pessoais em andamento em seu país de origem impediram o brasileiro de sair".
O Boavista se prepara para o Campeonato Carioca de 2026. Segundo o ge.globo, o jogador é amigo dos donos do clube e, por isso, vem treinando com o grupo enquanto não acerta com um novo time.
Relembre o caso
Douglas Costa teve mandado de prisão decretado por falta de pagamento de pensão alimentícia expedido em agosto. A decisão é da 6ª Vara de Família de Porto Alegre e o valor da dívida é de R$ 492.965,29, conforme documento que Zero Hora teve acesso.
A prisão tem duração de 30 dias. O mandado tem validade de dois anos e determina que o atleta seja preso por oficial de Justiça ou autoridade policial.
Contatado à época por Zero Hora, o advogado Sérgio Queiroz, que representa o jogador, afirmou que não iria se manifestar em relação ao mandado de prisão. Novamente consultada nesta quarta-feira (23), a defesa de Douglas Costa alegou que não pode comentar o caso.
Produção: Leo Bender