Ex-camisa 10 do Grêmio atinge marca histórica no futebol peruano

Vizeu atuou em Porto Alegre na temporada de 2019. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação / Grêmio/Divulgação

Camisa 10 do Grêmio na temporada de 2019, Felipe Vizeu atua pelo Sporting Cristal, do Peru, desde agosto deste ano. Na segunda-feira (29), o atacante marcou duas vezes e chegou ao feito de ter marcado gols em cinco primeiras divisões nacionais ao redor do mundo: Brasil, Rússia, Japão, Moldávia e Peru.

— Feliz pela vitória e por conseguir ajudar o time com os meus gols. Isso aumenta a confiança para seguir trabalhando e ajudar o clube a buscar os seus objetivos na temporada — disse o ex-jogador do Tricolor.

O centroavante fez 26 jogos pelo Grêmio, marcou cinco gols e deu uma assistência. Vizeu foi contratado pela equipe peruana após passar pelo Remo-PA.