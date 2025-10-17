Escalação do Grêmio: as mudanças que Mano fará para o jogo contra o Bahia

Mano Menezes terá de fazer alterações no time do Grêmio. Duda Fortes / Agencia RBS

Depois de uma atuação convincente diante do São Paulo, o Grêmio vai ter mudanças na sua escalação para encarar o Bahia. A partida ocorre no domingo (19), em Salvador.

A primeira baixa confirmada é Dodi, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Uma das opções é Cuéllar, mas o colombiano ainda busca a melhor condição física após ter sentido dores recentemente.

— Cuéllar ainda não está nesse nível que gostaríamos. Como tínhamos dois jogadores em uma situação parecida, escolhemos começar com um (Carlos Vinicius) — explicou Mano, após a vitória sobre o São Paulo.

Mais opções

Caso Cuéllar não seja escolhido, Mano pode optar por devolver Noriega à primeira função do meio-campo. Neste cenário, Gustavo Martins pode herdar a vaga no miolo de zaga.

O lado esquerdo da defesa gremista tem dois acréscimos, que tendem a ser titulares. Marlon e Kannemann cumpriram suspensão e voltam a ficar à disposição de Mano.

Arthur e Alysson, que deixaram o jogo diante do São Paulo com dores, ainda serão reavaliados. O volante não preocupa tanto e o atacante segue como dúvida e pode dar lugar a Pavon.

Departamento médico

Outros dois atletas também dependem do aval médico para serem relacionados. Aravena e Tiago Volpi seguem tratamento e também não tem presença garantida na viagem.

Por fim, André Henrique é outra opção a mais para o técnico. O atacante cumpriu suspensão e pode ser alternativa a Carlos Vinicius, autor dos dois gols da vitória sobre os paulistas.