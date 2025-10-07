Erros reconhecidos e promessas sobre o VAR: o que o Grêmio ouviu em reunião na CBF

Diretor executivo do Grêmio esteve na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Salty View / stock.adobe.com

O contato buscado pelo Grêmio com a CBF teve um outro episódio nesta terça-feira (7). O clube divulgou nota após reunião no Rio de Janeiro entre o diretor-executivo Luís Vagner Vivian e Helder Melillo, executivo responsável pela entidade.

Em cerca de uma hora de reunião, Vivian apresentou os pontos de preocupação do clube. No encontro, que ocorreu na sede da CBF, Melillo confirmou os erros de arbitragem em jogos do Grêmio e afirmou que a entidade investirá para aperfeiçoar o trabalho dos árbitros.

A reunião foi a segunda entre o clube e a entidade organizadora do futebol brasileiro. Em maio, com a presença de Felipão e do presidente Alberto Guerra, o Tricolor já tinha manifestado inconformidade com alguns lances.

Confira a nota divulgada pelo Grêmio

"O executivo de futebol do Grêmio, Luis Vagner Vivian, se reuniu na manhã desta terça-feira com o diretor-executivo da CBF, Helder Melillo, no Rio de Janeiro.

Durante o encontro, que durou cerca de uma hora, Luis Vagner apresentou a preocupação do Grêmio com os erros de arbitragem que têm prejudicado o Clube nas competições nacionais de 2025 e sugeriu medidas para o aprimoramento do setor.

Esta foi a segunda reunião do Grêmio com a CBF neste ano para tratar do tema. A primeira ocorreu em maio, quando o presidente Alberto Guerra e o coordenador técnico Luiz Felipe Scolari estiveram na sede da Confederação, em encontro com o presidente da Comissão de Arbitragem, Rodrigo Cintra, e sua equipe.

O diretor-executivo Helder Melillo destacou que a CBF tem trabalhado para aperfeiçoar áreas de interesse dos clubes, como o fair play financeiro e a arbitragem. Ele reconheceu os erros ocorridos e garantiu que a Confederação vai investir ainda mais na qualificação dos árbitros. Uma das ideias é a escalação de profissionais mais experientes no VAR.

O Grêmio reafirma seu compromisso com a transparência e a justiça esportiva, entendendo que a valorização das competições passa por uma arbitragem qualificada e justa, que não interfira nos resultados dentro de campo. O Clube seguirá atuando de forma propositiva junto à CBF para melhorar o nível da arbitragem em benefício do futebol brasileiro".