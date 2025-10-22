Entre altos e baixos, Grêmio tenta recuperação na reta final do Brasileirão

Derrota para o Bahia tirou força do sonhos de Libertadores para o Grêmio em 2026. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Poucos altos, alguns baixos, e muita frequência na zona intermediária da tabela do Brasileirão. Em busca de voos mais altos na competição, o Grêmio ainda esbarra na própria irregularidade. Depois da vitória na estreia, o time não conseguiu voltar nenhuma vez para a zona de classificação para a Libertadores.

O objetivo sonhado ficou ainda mais distante após a goleada sofrida para o Bahia na última rodada. E pelos resultados da 29ª rodada, o Z-4 voltou a aparecer ameaçador no retrovisor do clube na tabela.

Os altos e baixos do Grêmio no Brasileirão ficam claros no posicionamento do clube ao longo da competição. Após a primeira rodada, que teve vitória sobre o Atlético-MG, o clube nunca mais esteve no G-6.

Após terminar a primeira rodada em quinto lugar, o clube chegou a ficar em 19º após o empate no Gre-Nal do primeiro turno. Contando o clássico da Arena, o clube conseguiu quatro jogos de invencibilidade. Com uma vitória e três empates. Curiosamente, o Tricolor repetiu a sequência de quatro jogos de invencibilidade uma segunda vez. Após ganhar do Inter no Beira-Rio, os empates com Botafogo e Santos e o triunfo sobre o Vitória renderam o melhor trecho da equipe no Brasileirão.

— O Grêmio precisa se concentrar em manter um bom padrão, algo que conseguiu em alguns jogos, e ganhar partidas. Porque se a gente olhar a tabela, o fato é que entre o sétimo colocado (hoje o Fluminense) e talvez o 14º (hoje o Inter) as diferenças são muito pequenas. São times que podem vencer com tranquilidade ou perder qualquer confronto que façam entre si — opinou Carlos Eduardo Mansur, comentarista do SporTV.

O recorte de jogos sob o comando de Mano Menezes na competição é de 24 jogos. São oito vitórias, oito empates e oito derrotas. Um aproveitamento de 44,4%, igual do oitavo colocado do Brasileirão no momento. O Vasco ocupa a posição, com 39 pontos em 29 rodadas. Em 12 lugar, com rendimento de 41%, o Grêmio soma 36 pontos em 29 partidas

— O Grêmio tem um número elevado de ausências no momento, ficou claro que não ter Dodi e Arthur ao mesmo tempo influi na capacidade de controle do time no meio, os pontas ainda oscilam muito em suas atuações e o time nem sempre é criativo. Neste momento, é muito mais uma competição do Grêmio contra ele mesmo, para em seguida ganhar jogos e, naturalmente, subir posições. É muito provável ao menos um G7, mas há boa chance de G8. E neste caso muitos times são candidatos — disse Mansur.

O jogo deste domingo (26) contra o Juventude ganha peso especial pela situação da tabela. A derrota para o Bahia, primeiro time no G-6, fez o time de Salvador abrir 10 pontos de vantagem. E com os resultados paralelos da última rodada, o Z-4 agora está distante apenas cinco pontos. Vitória e Santos estão com 31 pontos, contra 36 do Grêmio.

Um tropeço no clássico regional poderia aproximar ainda mais as equipes na luta contra o rebaixamento, e aumentaria ainda mais a distância para o bloco de classificados à Libertadores os últimos oitos jogos após a partida deste domingo.