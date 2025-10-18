Grêmio

Entrevista exclusiva
Notícia

Em alta, Carlos Vinícius vibra com melhora do Grêmio: "Se fosse antes..."

Centroavante com oito anos de Europa faz sua estreia no Brasileirão e tem três gols em cinco jogos. Em entrevista exclusiva ao Grupo RBS, defende a presença de técnicos estrangeiros no país

Rafael Favero

