Eleições do Grêmio: sócios precisam ter cadastro atualizado para votar; veja passo a passo

Torcedores associados aptos a votar têm até o dai 5 de novembro para atualizar suas informações pessoais junto ao clube.

Com as eleições do Grêmio se aproximando, o clube reforça a importância de que todos os sócios mantenham seus dados cadastrais atualizados.

A medida é fundamental para garantir o direito ao voto, especialmente para quem pretende participar do processo de forma online. A votação que definirá o novo Conselho de Administração do Tricolor está marcada para o dia 8 de novembro.

Para votar, o associado precisa atender a alguns requisitos: ter mais de 16 anos, fazer parte do Quadro Social há pelo menos dois anos ininterruptos e estar em dia com as mensalidades nos 12 meses anteriores à eleição. Isso significa que as competências até outubro de 2025 devem estar quitadas até o dia 31 de outubro.

Além disso, é indispensável que o cadastro junto ao clube esteja completo e atualizado até às 23h59min do dia 5 de novembro. Devem constar corretamente as informações pessoais, como: nome completo, CPF, data de nascimento, e-mail e número de celular com DDD — este último item é obrigatório para quem deseja votar pela internet.

Como atualizar o cadastro

O Grêmio orienta os sócios a seguirem o passo a passo abaixo para garantir sua regularidade no processo eleitoral:

Acesse o Portal do Associado pelo site do Grêmio; Faça o login com matrícula e senha; Vá até a área de Cadastro e atualize suas informações; Verifique se o número de celular está inserido corretamente (necessário para o voto online).

Quem preferir pode realizar a atualização presencialmente, no setor do Quadro Social, localizado na esplanada leste da Arena, próximo ao Portão N.

A atualização cadastral é obrigatória para todos os associados que desejam participar da votação.

Quem pode votar?

Para votar nas eleições do Grêmio é preciso:

Ter mais de 16 anos ;

; Fazer parte do Quadro Social há pelo menos dois anos ininterruptos ;

; Estar em dia com as mensalidades nos 12 meses anteriores à eleição — as competências até outubro de 2025 devem estar quitadas até o dia 31 de outubro.