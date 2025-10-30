Eleições do Grêmio: chapa de Odorico Roman pede impugnação da candidatura de Paulo Caleffi

Votação por parte dos conselheiros ocorre nesta quinta-feira (30), na Arena. Camila Hermes / Agencia RBS

A eleição para a presidência do Grêmio ganhou um novo capítulo no dia anterior ao pleito no Conselho Deliberativo. A Chapa 2 — Odorico com o Apoio de Celso Rigo apresentou um pedido de impugnação da Chapa 1 — Juntos pelas Três Cores — Presidente Paulo Caleffi.

O grupo que tem Odorico Roman como candidato se apoia no artigo 7°, §6º, do Regimento Eleitoral do Grêmio, que diz: "Não será deferido o registro de chapa para o Conselho de Administração que inclua candidato à presidência e/ou vice-presidência que exerça, direta ou indiretamente, as funções de agente, gestor ou empresário de atletas profissionais, ou que possua relação de parentesco em linha reta de 1° grau (ascendente ou descendente) ou em linha colateral de 2° grau com quem exerça tais funções".

No documento protocolado, a Chapa 2 alega que um dos candidatos à vice-presidência do clube, Luigi Antonio Gerace, tem um filho que trabalha agenciando jogadores de futebol, João Pedro Pohl Gerace. Como provas, são apresentadas informações da rede social LinkedIn, assim como fotos do Instagram, em setembro.

Em contato com o colunista de GZH, Marco Aurélio Souza, a chapa do candidato Paulo Caleffi informou que João Pedro Gerace não trabalha mais com agenciamento. Ele teria desistido das atividades em função do desejo do pai em atuar na política gremista.

Segundo o regimento, a comissão eleitoral do Grêmio tem dois dias para definir se a impugnação procede ou não. Se não houver uma definição até o pleito, a eleição pode ocorrer sub judice.

Confira as chapas

Chapa Caleffi - juntos pelas três cores

Presidente: Paulo Caleffi

Vice-presidentes: Antônio Vicente Nunes, Luigi Gerace, Pedro Dalmagro, Ricardo Sessegolo, Richard Gurski e Roger Fischer.

Chapa Odorico com apoio de Celso Rigo

Presidente: Odorico Roman

Vice-presidentes: Antonio Dutra Junior, Carlos Dressler, Eduardo Schumacher, Fábio Rigo, Juliano Franczak e Paulo Grings.

Chapa Grêmio de novo

Presidente: Jorge Bastos

Vice-presidentes: Donato Hubner, Gabriel Mello, Flavio Vasconcellos, Luiz Jacomini, Maurício Pereira e Rodrigo Karan.

Como será a eleição no Conselho Deliberativo?

Na primeira eleição, nesta quinta-feira (30), os candidatos participam da eleição entre os conselheiros. Cada chapa precisará superar a cláusula de barreira de 20% dos votos para avançar para a segunda etapa da eleição, que ocorrerá entre os associados do clube no dia 8 de novembro.

O próximo presidente e seu Conselho de Administração serão responsáveis pela gestão no triênio 2026-2029.