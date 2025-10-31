"É uma arbitrariedade", dispara Paulo Caleffi após pedido de impugnação de sua candidatura à presidência do Grêmio

Em sua campanha, Caleffi afirmou que negocia com um grande jogador do futebol mundial. Renan Mattos / Agencia RBS

A temperatura no primeiro turno da eleição do Grêmio foi elevada e, com Paulo Caleffi e Odorico Roman na disputa da segunda parte do processo eleitoral, aumentará ainda mais. A votação com os sócios será em 8 de novembro. Quando o resultado da votação entre os conselheiros foi divulgada no auditório da Arena, a chapa de Caleffi festejou seus 100 votos como um gol.

O urro foi uma resposta a algumas projeções que indicam a chance de ele não ultrapassar a cláusula de barreira. Roman recebeu 188 votos. Jorge Bastos recebeu 23 votos e não participará da votação junto ao associado. Dois conselheiros votaram em branco.

Após a divulgação do resultado, os dois candidatos trocaram um rápido e pouco efusivo cumprimento. O distanciamento recai sobre o tom bélico da campanha.

— Hoje termina a narrativa de que a chapa do Caleffi não teria força de superar a cláusula de barreira. Agora é olho no olho com o associado. Estamos há dois anos estudando muito o clube. O torcedor do Grêmio terá um presidente que será linha de frente defendendo todos os colaboradores do clube. Nosso projeto não tem improviso, tem o mesmo candidato há dois anos — manifestou-se, ainda ofegante.

Um pedido de impugnação da candidatura de Caleffi foi feito pela chapa adversária, eis outra razão para o tom acalorado das declarações. Seu oponente alega que um dos candidatos ao Conselho de Administração da chapa de Caleffi, Luigi Antonio Gerace, teria um filho, João Pedro Pohl Gerace, trabalhando como empresário de futebol. Caleffi atacou o adversário.

— A defesa foi apresentada, ainda que (o pedido) tenha sido distribuído fora do horário regimental, ainda que pelo meio incorreto, ainda que seja uma bizarrice técnica, fizemos questão de levá-la ao Conselho Deliberativo do Grêmio. Não vazamos nossa peça de defesa para influenciadores. Viemos pessoalmente entregá-la. Vamos respeitar a decisão da Comissão Eleitoral, que é muito competente e vai saber reconhecer a arbitrariedade que foi feita — falou Caleffi.

Caleffi informou que na defesa conta a baixa no registro de João Pedro na CBF e também da baixa da empresa. O caso será analisada pelo Comissão Eleitoral. A decisão deve ser divulgada no sábado (1º).

— Não colocamos honra das pessoas em xeque na eleição — sentenciou.

Contratação de peso

Antes da votação, Caleffi participou do programa Sem Filtro. Em sua campanha, afirmou que negocia com um grande jogador do futebol, campeão, de carreira mais consolidada do que a de Luis Suárez, segundo o candidato. Ao ser questionado sobre o tema, mostrou inquietação, mexendo bastante as pernas durante sua resposta, sem revelar sobre negociações ou sobre o nome. Ele voltou a tocar no assunto após o resultado.

— Estamos trabalhando muito para essa contratação. Quando ele chegar no estádio, a torcida estará lotando a Arena — assegura.

Ele também se mostrou disposto para a realização de um debate entre os candidatos durante a próxima semana. Não há certeza de que um encontro ocorrerá.

— Quero uma conversa olho no olho. Sou uma quebra de paradigma da eleição do Grêmio. Sou um conselheiro novo, não faço parte da política tradicional do clube — opinou.

Serão nove dias de campanha. E o tom da disputa foi dado. Será com a temperatura em ponto de fervura.