Grêmio

Gravada na Capital
Notícia

"É sobre o direito de ser feliz": confira a entrevista com a roteirista da minissérie sobre a torcida Coligay do Grêmio

Zero Hora conversou com Patrícia Corso, autora de "Coligay", do Canal Brasil; filmagens começaram em Porto Alegre na semana passada 

João Rosa

Editor

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS