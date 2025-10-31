Grêmio

Novo comando 
Notícia

É hora do "pátio": quais são os próximos passos da eleição do Grêmio? 

Candidatos Odorico Roman e Paulo Caleffi avançam ao segundo turno; votação para os sócios será em 8 de novembro

Zero Hora

