É hora do "pátio": quais são os próximos passos da eleição do Grêmio? 

Candidatos vão ao pátio disputar voto dos sócios em 8 de novembro. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A votação no Conselho Deliberativo do Grêmio definiu que os candidatos Paulo Caleffi e Odorico Roman disputarão o segundo turno das eleições presidenciais do clube para o triênio 2026-2029. O primeiro turno do pleito ocorreu no auditório da Arena, na noite desta quinta-feira (30).

Mas após isso, quais os próximos passos para a definição do presidente do Grêmio? A definição acontece no mês de novembro, e terá a participação dos sócios do clube.

Leia Mais Odorico Roman e Paulo Caleffi avançam para o segundo turno das eleições presidenciais do Grêmio

Como será a sequência do pleito?

A votação para os sócios ocorre no dia 8 de novembro. Nessa data, além da possibilidade de votação pela internet, a Arena também terá tablets instalados para quem quiser votar presencialmente.

Para participar do pleito, o associado precisa atender a alguns requisitos: ter mais de 16 anos, fazer parte do quadro social há pelo menos dois anos ininterruptos e estar em dia com as mensalidades nos 12 meses anteriores à eleição. Isso significa que as competências até outubro de 2025 devem estar quitadas até o dia 31 de outubro.

Data da posse

Após a apuração e o anúncio dos vencedores da disputa em 8 de novembro, o novo presidente precisará aguardar cerca de um mês para tomar posse. Pelo estatuto do clube, uma nova gestão só poderá assumir após o fim da participação do clube nas competições.

O último ato da gestão Alberto Guerra será o jogo contra o Sport, marcado para o dia 7 de dezembro. Depois do confronto, uma data a partir do dia 8 de dezembro será escolhida para a posse da nova direção.

Como foi a eleição?

O pleito transcorreu de forma rápida. A eleição, que começou por volta das 19h no auditório da Arena, foi encerrada pouco mais de duas horas depois. E foi realizada normalmente, sem qualquer tipo de intercorrência.

No total, 312 conselheiros compareceram à votação. O anúncio oficial aconteceu por volta das 21h20min.