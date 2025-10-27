"É a cara do Grêmio": Mano Menezes exalta Carlos Vinícius e revela bastidores da contratação do atacante

Camisa 95 marcou seis gols em sete jogos com a camisa gremista. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

Grande nome da vitória do Grêmio sobre o Juventude, Carlos Vinícius já caiu nas graças da torcida, do elenco e do treinador. Ao menos foi isso que indicou Mano Menezes ao rasgar elogios ao atacante, que marcou um hat-trick no 3 a 1 diante da equipe da Serra. Já tem seis gols em sete jogos.

Em sua coletiva após o triunfo gremista neste domingo (26), o técnico revelou bastidores da contratação do jogador. Mano disse ter identificado o "match" entre o jogador e o clube desde a primeira conversa, em uma madrugada de julho no Rio de Janeiro, após um empate do Grêmio com o Vasco, pela 15ª rodada do Brasileirão.

— Desde a conversa que tivemos com ele no Rio de Janeiro, era 1h da madrugada de um pós-jogo, sentimos uma coisa muito boa nele — revelou Mano.

O treinador deu mais detalhes do sentimento que a conversa deixou:

— Quando a gente tem esse primeiro contato e sente essa coisa boa que o jogador está trazendo, tem uma grande chance das coisas darem certo. Ele é a cara do Grêmio, por isso está aí, se entregando dessa maneira. Os jogadores adoraram ele, trabalham por ele se for preciso, e ele também trabalha pelos seus companheiros.

Contratado em julho, quando estava livre no mercado após deixar o Fulham, o camisa 95 tem vínculo com o Tricolor até o final de 2026.

Estreou como titular contra o Flamengo, no Maracanã, e marcou seu primeiro gol no jogo seguinte, no Gre-Nal 448, no Beira-Rio. Depois fez dois contra o São Paulo e três diante do Juventude.