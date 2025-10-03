Dorival Júnior visita treino do Grêmio em São Paulo e conversa com Mano Menezes; veja foto

O Grêmio está em São Paulo para a partida contra o Bragantino, neste sábado (4), e está utilizando o Centro de Treinamento do Corinthians para realizar a preparação da equipe.

No último treino antes da partida, na tarde desta sexta (3), o técnico Mano Menezes recebeu a visita de Dorival Júnior, comandante do Corinthians. Fotos do momento mostram os treinadores conversando no CT.

Boa relação é antiga

Em 2022, um comentário de Mano para Dorival foi flagrado na transmissão da vitória do Inter sobre o Flamengo por 3 a 1, no Beira-Rio, pelo Brasileirão. A partida marcou a estreia de Dorival no comando clube carioca, enquanto o gaúcho chegava a 13 jogos de invencibilidade à frente do Colorado.

— Dá para melhorar, o meu (time) também estava esculhambado e deu — disse Mano.

Grêmio x Bragantino

Grêmio e Bragantino se enfrentam neste sábado (4), às 18h30min, em Bragança Paulista. A partida é válida pela 27ª rodada do Brasileirão.