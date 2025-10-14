Do que o Grêmio precisa para ser campeão do Brasileirão sub-17

Lucca marcou duas vezes na goleada do Tricolor. Angelo Pieretti / Grêmio/Divulgação

Após golear o Atlético-MG na Arena por 4 a 1 na noite de segunda-feira (13), pela partida de ida da final do Brasileirão sub-17, o Grêmio pode até ter um resultado negativo no sábado (18), na Arena do Galo, a partir das 10h, que ficará com o título inédito da categoria.

— A gente valoriza muito o resultado, a importância dele. A gente precisa consolidar lá em Minas. Então é preparar ao longo da semana, manter os pés no chão, trabalhar forte e manter a humildade para que a gente possa ir até Minas e conquistar um resultado positivo na busca por esse título, que será tão importante para todos nós — avaliou o técnico Ruimar Kunzel, após ver o seu time vencer a primeira partida da decisão, com gols de Lucca (duas vezes), Roger e João Borne.

Cenários para o Grêmio ser campeão:

Perder por dois gols de diferença;

Perder por um gol de diferença;

Qualquer empate;

Qualquer vitória;

Se o Grêmio perder por três gols de diferença, o título será decidido na disputa de pênaltis.