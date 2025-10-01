Diretor-executivo do Grêmio recorda chegada de Amuzu e destaca o apoio do clube: “É importante para o jogador”

Belga marcou gol e deu assistência no domingo, contra o Vitória. Duda Fortes / Agencia RBS

Em entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha, nesta quarta-feira (1º), o diretor-executivo de futebol o Grêmio Luís Vagner Vivian comentou sobre o trabalho feito para a adaptação do belga Francis Amuzu, contratado em fevereiro deste ano.

Amuzu vinha perdendo espaço no time nos últimos meses, e chegou a nem ser relacionado em partidas recentes. Até que no domingo (28), na Arena, contra o Vitória, o ponta entrou no segundo tempo e mudou jogo com um gol e uma assistência que garantiram o 3 a 1.

— A gente já tem uma pessoa só para fazer isso com os atletas que chegam, para atender, ajudar com a questão da família. A gente sabe que é muito importante isso para o jogador, escola para os filhos, onde vai morar. E ele fez bons jogos, mas é um jogador que precisa de uma adaptação. A questão da língua dificulta no dia a dia, na hora do jogo, tem alguns jogadores que se comunicam com ele bem, outros não. Mas em todas as áreas a gente tem pelo menos uma pessoa que se comunica bem com ele — e ressaltou:

— Teve também o problema de algumas pequenas lesões musculares. A adaptação é diferente, é o clima, é comida, tem uma série de coisas que influenciam e a gente sabe que esses jogadores que vêm de fora, com uma outra cultura, é diferente. Se a gente traz jogador do Nordeste aqui para o Sul, já é diferente. Então imagina uma cultura totalmente diferente.

Vivian lembrou, ainda, que Amuzu foi um pedido de Gustavo Quinteros, técnico que comandou o Grêmio até a quarta rodada do Brasileirão. O argentino já conhecia o jogador e queria um atleta com aquelas características para seu estilo de jogo.

Procura por jogadores

Amuzu foi uma aposta buscada em um mercado menos vistoso, assim como outros que vieram e não deram certo. É o exemplo de JP Galvão, muito criticado pela torcida em seu período na Arena. Responsável pela contratação do centroavante, o executivo comentou sobre o processo de busca de jogadores:

— Tem que tentar diminuir a chance de erro. Porque sempre vai acontecer. O JP Galvão é um exemplo. Ele foi artilheiro no Campeonato Italiano. Estava afastado lá na Turquia, sem muitos minutos, mas se ele não estivesse assim, a gente não tinha condição de trazer ele, porque era um jogador que valia uma cifra que o Grêmio não tinha para comprar. Trouxemos como uma aposta confirmada, que é aquele cara que já provou que pode, e não deu certo.

Hoje, atuando pelo Atlético San Luís, do México, JP Galvão tem se destacado. Em apenas cinco jogos pelo clube, superou a marca de gols marcados no Tricolor em quase dois anos.

— Nós temos inúmeros jogadores que saíram do Grêmio e depois performaram melhor e outros que a gente trouxe que começaram performando bem e depois, por N fatores, às vezes, pioram. É isso que a gente tem que tentar melhorar, achar os motivos. Porque sempre tem algum motivo e nunca é um só — explicou Vivian.

