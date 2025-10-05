Diretor de futebol do Grêmio dispara contra arbitragem após derrota para o Bragantino: "Um juiz juvenil"

Grêmio protestou demais contra a arbitragem após o fim do jogo. JOISEL AMARAL / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Após a partida, apenas o diretor de futebol do Grêmio, Guto Peixoto, concedeu entrevista coletiva. Bastante indignado, ele disparou contra o árbitro Lucas Casagrande:

— Não quero fazer ilações, falar em roubo. Mas é a segunda vez (que ele apita jogos do Grêmio). Um juiz juvenil. Dispensa comentários a arbitragem dele. Não merece que eu dirija a palavra a ele. Deveria estar apitando em categorias inferiores. Este menino não está pronto — afirmou Guto Peixoto.

O dirigente ampliou a crítica ao falar sobre as decisões sistemáticas de escala de arbitragem em jogos do Grêmio:

— Por que são escalados em jogos do Grêmio? Vai ser assim sempre? Está quase impossível assim — prosseguiu.

Peixoto também reclamou dos responsáveis pela arbitragem de vídeo. Segundo ele, o VAR está "muito fraco", e citou, inclusive, os aspectos técnicos da operação:

— O lance da expulsão do Kannemann, parecia filmado com o celular. É impossível que não tenha uma câmera em cima, outra embaixo. E aí, no pênalti marcado contra nós, acharam as câmeras — disparou.

Protesto na CBF

Peixoto encerrou a entrevista coletiva dizendo que, assim como já ocorreu em outro momento da temporada, o Grêmio vai voltar a protestar formalmente na CBF:

— É algo que tem que passar por uma união dos clubes — pontuou.

Na saída de campo, o lateral Marlon, que estava envolvido no lance, afirmou que o Grêmio está sendo sistematicamente "roubado". Por conta do tempo apertado para o retorno a Porto Alegre, o técnico Mano Menezes não concedeu entrevista coletiva.