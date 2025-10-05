Grêmio

Polêmicas
Notícia

Diretor de futebol do Grêmio dispara contra arbitragem após derrota para o Bragantino: "Um juiz juvenil"

Guto Peixoto criticou escalas em jogos do Tricolor e reclamou da interferência do VAR

Zero Hora

