Destaque do Grêmio, Carlos Vinícius é referência pela fé e recebe convite para pregações

A passagem de Carlos Vinícius por Porto Alegre não se resume "apenas" em gols, embora o destaque de seis em sete jogos com a camisa do Grêmio. O centroavante de 30 anos é referência dentro do vestiário pela espiritualidade. Evangélico, o atleta considera que falar sobre Jesus é uma missão de vida e tem recebido convites para pregações em igrejas e casas de jogadores.

Há três semanas, Carlos Vinícius, chamado de "pastor" por colegas de Grêmio, dirigiu um culto em Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre. Em conversa exclusiva com o ge, o centroavante afirmou que pretende utilizar o pouco tempo livre entre jogos e treinamentos para estar em outros locais.

— Naturalmente falando, a nossa profissão, em termos de agenda, é o principal, porque somos funcionários. Nessas folgas que temos, procuramos conciliar o reino (como se refere à vida cristã). É o que tenho feito nessas oportunidades. Pastores enviam o convite para estarmos pregando e semeando o evangelho do Senhor. A gente aceita porque essa é a missão que Deus deixou sobre mim e nós — afirmou.

Nos bastidores, Carlos Vinícius é um ponto de apoio para jogadores que partilham da mesma fé. Willian, Tiago Volpi e Wagner Leonardo estão entre eles. Seja em igrejas, casas ou hotéis, o jogador está dedicado a propagar a sua crença.

— Temos feitos reuniões, cultos em domicílio, nas casas dos atletas, e temos nos reunido nos hotéis, por aí. Fica difícil ir na igreja, conciliar. Geralmente, os cultos são nos domingos ou sábados, que é quando tem os jogos, mas já estou, com a graça de Deus, com agenda para ir em outras igrejas — destacou.

O centroavante é um dos jogadores mais queridos no vestiário gremista. A personalidade, aliada ao faro de gols demonstrado até agora, garante um ambiente saudável para a contratação que chegou em julho.

Depois da vitória sobre o Juventude, Mano Menezes teceu elogios a Carlos Vinícius, autor de um hat-trick. O técnico lembrou que a confiança no atleta vem desde a conversa que antecedeu a contratação, após jogo contra o Vasco, no Rio de Janeiro, em 19 de julho.

— Era uma da manhã, uma e pouco, estávamos trabalhando no pós-jogo para convencê-lo a vir trabalhar conosco. Sentimos uma coisa muito boa nele. Quando temos esse primeiro contato e sentimos essa coisa boa que o jogador está trazendo com ele, temos uma grande chance das coisas darem certo — ressaltou Mano.

— Ele é a cara do Grêmio, por isso que está aí e está se entregando dessa maneira. Os jogadores adoraram ele, trabalham por ele se for preciso e ele também trabalha pelos seus companheiros — acrescentou.

Carreira do centroavante

Depois de breves passagens por Caldense e Grêmio Anápolis no início da carreira, Carlos Vinícius seguiu para a Europa, onde ficou por oito anos até chegar ao Grêmio. Fez sua estreia no Brasileirão em 2025.

De volta à terra natal, o jogador diz encontrar um terreno mais fértil para exercer a sua fé. Conforme descreve, na Europa, o "fogo" (como se refere ao lado espiritual das pessoas) perdeu força ao longo dos anos. Ele acredita ser utilizado em um movimento de reaproximação da sociedade com o cristianismo.

— Infelizmente a gente cita que a Europa, nesse momento, está mais fria. Principalmente na Inglaterra. Já houve mais fogo. Se não me engano, John Wesley (teólogo e precursor do movimento metodista no século 18) foi o último que revolucionou em Cristo ali. Depois, de gerações em gerações, esse fogo foi um pouco apagando — explicou.

— Obviamente que (na Europa) não é como no Brasil, que – graças a Deus por isso – a cada duas casas é uma igreja. Lá não tem muito essa facilidade. Mas, Cristo, sabendo disso, tem preparado, levantado as pessoas, dentro do futebol, fora do futebol, nas suas profissões, para lá semear o evangelho dele.

Referência para a torcida

Cada vez mais integrado com atividades fora de campo pela religião, Carlos Vinícius aos poucos se coloca como referência também junto à torcida. Com seis gols, é o vice-artilheiro do Grêmio na temporada.

Centroavante titular, Braithwaite balançou as redes 15 vezes no ano. No Brasileirão, Carlos Vinícius já igualou a marca do dinamarquês, que só volta a jogar em 2026 por conta de lesão no tendão de Aquiles.

