Destaque da Seleção, Estêvão esteve no radar do Grêmio para a base, mas negociação não avançou; saiba o motivo

Estevão chegou a marca de três gols pela Seleção. Mauro Pimentel / AFP

Atualmente no Chelsea e autor de dois gols no amistoso do Brasil contra a Coreia do Sul, Estêvão entrou no radar do Grêmio ainda antes de fechar com o Palmeiras. Atlético-MG e Flamengo também tentaram levar o garoto.

O Tricolor sondou a situação quando o atacante ainda estava vinculado ao Cruzeiro, mas optou por não avançar no negócio em função dos valores envolvidos.

Ajuda de custo

Conforme apurou o ge, profissionais da base souberam que a ajuda de custo oferecida pelo Palmeiras à família de Estevão girava em torno de R$ 60 mil por mês. A cifra estava fora dos padrões praticados pelo Tricolor na captação de talentos.

Fonte ligada ao Palmerias ouvida pela reportagem, contudo, garante que ele fechou por metade desse valor, semelhante ao recebido no Cruzeiro. O Grêmio ficou fora da disputa.

"Messinho" no Cruzeiro

Estêvão acertou com o Palmeiras em 2021, então com vínculo não-profissional. Ele estava na Raposa desde 2017 e era chamado de "Messinho" nas dependências do clube mineiro.

O Cruzeiro tentou segurar Estêvão e ofereceu um novo plano de carreira e assessoria ao atleta, mas não foi o bastante.

R$ 358 milhões

O jovem foi integrado ao elenco profissional do Palmeiras em janeiro de 2024. Seis meses depois, aos 17 anos, foi vendido ao Chelsea por 45 milhões de euros mais 16,5 milhões de euros em metas. Na cotação da época, o valor poderia chegar a R$ 358 milhões.