Definida data para análise do pedido de impugnação de chapa à presidência do Grêmio

Chapa de Odorico pede impugnação da chapa de Caleffi (D). Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

A Comissão Eleitoral do Grêmio vai se reunir na próxima segunda-feira (3) para votar o pedido de impugnação da Chapa 1 apresentado pela Chapa 2. Ambas avançaram para o segundo turno da eleição presidencial após a votação no Conselho Deliberativo, quinta (30).

Na manhã desta sexta-feira (31), o relator do caso, Claudir Faccenda, recebeu o processo. De acordo com o presidente da Comissão Eleitoral, Almir Porto, a expectativa é encerrar o assunto no início da próxima semana (caberá recurso). Seis integrantes compõem a comissão, todos com direito a voto, incluindo o relator.

A alegação é a de que Luigi Antônio Gerace não poderia ser vice-presidente do clube porque seu filho, João Pedro Pohl Gerace, atuaria como empresário de jogadores. A Chapa 1 alega que ele não exerce mais essa atividade.

Decisão pode se alongar

A decisão da Comissão Eleitoral, contudo, pode não ser a última instância. As chapas envolvidas têm a possibilidade de recorrer do resultado.

— Existe uma comissão especial formada pelo presidente do Conselho Deliberativo e por dois membros escolhidos por ele. Cabe recurso para análise dessa instância — explicou Almir Porto.

O pedido de impugnação, apresentado pela Chapa 2, liderada por Odorico Roman, solicita a exclusão completa da Chapa 1, encabeçada por Paulo Caleffi, e não apenas a substituição de nomes individuais.

— A impugnação foi da chapa completa, mas é possível fazer uma análise mais detalhada — completou Almir Porto.

Não está descartada, portanto, a possibilidade de o relator sugerir apenas a exclusão de Luigi Antônio Gerace. O segundo turno, com participação dos associados, será no sábado, dia 8 de novembro.