Decisivo, Volpi volta ao Grêmio para reta final do Brasileirão

Quase um mês depois, Tiago Volpi está de volta. Após ficar as últimas semanas em tratamento para uma lesão sofrida ainda contra o Flamengo, no final de agosto, o goleiro retorna ao time titular do Grêmio para a partida deste domingo (26), contra o Juventude.

Depois de começar o ano como um dos grandes destaques da equipe e ser alvo de algumas críticas pelo desempenho irregular, o protetor da goleira tricolor é esperança de conter as investidas do Juventude no jogo na Arena, às 16h, e manter o clube distante da briga contra o Z-4.

A lesão muscular que o tirou das últimas partidas interrompeu um dos melhores momentos do goleiro no clube. Gabriel Grando assumiu o posto interinamente, mas a comissão técnica decidiu por devolver o antigo titular de volta ao seu posto.

Mesmo que os números brutos não indiquem, o goleiro é responsável por alguns dos pontos conquistados nas últimas rodadas. Em 43 jogos pelo Grêmio em 2025, Volpi levou 49 gols. O rendimento no Brasileirão também é de média superior a um gol por rodada. São 30 sofridos em 24 partidas.

Mas além das defesas importantes feitas em jogo, como na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG na estreia, o goleiro contribuiu com gols. Ele fez de pênalti nos empates em 1 a 1 com Flamengo e Botafogo. Desempenho, que na avaliação de um ex-jogador da posição no Grêmio, justificam seu retorno ao time titular.

— O Grando foi bem, fez bons jogos. Mostrou sua qualidade, algo que todos conheciam. Mas sair por lesão não é mesma coisa de sair por momento ruim. Mano Menezes me disse quando trabalhamos juntos que se saísse do time por lesão, retornaria. E se não mantivesse o nível de quem estava jogando, sairia da equipe. O Volpi vinha bem. É uma liderança boa, um bom goleiro e batedor de pênaltis. Será importante para ajudar o Grêmio nessa reta final do Brasileirão — disse Galatto, herói do clube na Batalha dos Aflitos.

Um destes gols de pênalti foi justamente em seu último jogo antes das ausências. Após a partida contra o Botafogo, o goleiro recebeu elogios do preparador de goleiros Mateus Famer em entrevista ao colunista Eduardo Gabardo.

— O Volpi treina sempre no limite e é muito profissional. É o primeiro a chegar ao CT. Trabalha absurdamente o físico e mental. Ele sempre quis estar aqui, entende a história do clube e está realizando um sonho. Ele sabe que os outros goleiros do Grêmio trabalham muito forte e estão em alto nível —explicou o profissional.

Aos 34 anos, Volpi tem contrato com o Grêmio até dezembro de 2026. A situação é uma das muitas questões que ficarão para a próxima gestão do clube definir. O bom rendimento do jogador deixa em dúvida a permanência ou não de Gabriel Grando para a próxima temporada.

O goleiro formado na base gremista deseja ser titular. E como precisa renovar seu contrato para não deixar o clube de graça, a próxima direção precisará escolher em qual deles será a aposta para proteger o gol da equipe no ano que vem.