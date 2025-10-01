Da falta de gols à capitania do Santos: ex-atacante do Grêmio vive nova fase em reencontro com o clube

Atacante é titular e capitão do Santos. Raul Baretta / Santos / Divulgação

O braço esquerdo é abraçado por uma faixa vermelha com um Z impresso nela. O símbolo é um sinal de que se é herdeiro de José Ely Miranda, o Zito, eterno capitão santista. Nesta quarta-feira (1º), contra o Grêmio, a capitania do Santos estará mais uma vez com Guilherme, atacante formado na base gremista.

O período no litoral paulista não teve navegação fácil durante as duas temporadas. Mas nada parecido com as tormentas vividas no Grêmio. Formado na base do clube, Guilherme sofreu até fazer o seu primeiro e único gol pelo Grêmio.

Foram duas passagens pelo elenco profissional tricolor. Na primeira, em 2016, disputou 19 partidas e nada de bola na rede. Voltou em 2022 após fase artilheira no Sport e passagem pelo futebol árabe.

O gol teimou e não sair. Somente em sua última partida naquele ano ele marcou. Foi no 3 a 0 sobre o Brusque. Ainda disputaria duas partidas no ano seguinte antes de ser negociado com o Fortaleza.

— Era o que eu mais queria. Vocês estavam vendo o quanto eu estava incomodado. Deus quis que fosse no último jogo. Ainda bem que saiu. Deus me permitiu fazer o gol e estou muito feliz — destacou quando a bola, enfim, venceu o goleiro.

Reencontro com Vojvoda

No Ceará, foi comandado por Juan Pablo Vojvoda. Agora os dois se reencontram em Santos. O técnico argentino surge como peça importante do momento de Guilherme.

— É um ótimo jogador, um jogador que sabíamos o momento pelo qual estava passando, mas que ele poderia responder. Me lembro dele no Paulistão, na temporada passada. Tem altos e baixos, mas é um jogador importante para o Santos. Temos que cuidar dele, assim como cuidamos de todos no elenco — analisou o treinador.

Na primeira temporada pelo clube, marcou 13 gols. Este ano, foram 14, mas ainda aprende a fisgar os torcedores do Peixe. Antes da chegada de Vojvoda, recebeu críticas dos alvinegros nos momentos de maré baixa.

Em alta

A maré voltou a subir após o gol da vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, com gol dele, duas rodadas atrás. Sem Neymar em campo, Guilherme se tornou o capitão do Santos.

— No Santos, ele é um jogador que jamais foi, digamos, o primeiro violino. Ele jamais foi o jogador de referência. Tenho a impressão que o fato de não ter recaído tanta responsabilidade aliviou um pouco o Guilherme, que joga mais solto — avalia Fábio Piperno, comentarista da Rádio Jovem Pan, e continua:

— Ele é um atacante sem função claramente definida, tem liberdade de circulação. Ele em momento algum foi um jogador omisso no Santos, mesmo nesse momento difícil. E ele passou a ter mais status que, por exemplo, Tiquinho Soares.

Será um Guilherme bem diferente daquele que deixou a Arena quase três anos atrás. Na Vila Belmiro, o time de Mano Menezes enfrentará um Guilherme herdeiro de Zito.

