Cuéllar ou Dodi? Mano avalia rodízio no meio de campo do Grêmio e define critério para escolha

O técnico Mano Menezes avalia promover um rodízio entre Cuéllar e Dodi na primeira função do meio-campo do Grêmio para o restante do Brasileirão.

O treinador definiu critérios para a utilização de cada um dos volantes e deve definir o seu "camisa 5" titular jogo a jogo, a depender do adversário e da proposta de jogo escolhida.

Conforme apurado por Zero Hora, o treinador prefere escalar Cuéllar quando a ideia é ter o controle do meio-campo, com a manutenção da posse de bola no setor.

Além disso, contribuem para a escalação do colombiano a presença no setor de outros homens de marcação para auxiliá-lo ou de meias com qualidade com a bola no pé, como Arthur e Willian, que o ajudam a manter o time com a bola.

Alternativa para partidas físicas

Dodi tende a ser o escolhido quando Mano prevê um jogo mais físico do que jogado e acredita que o primeiro volante precisará correr mais e executar muitas "perseguições" aos adversários.

Ou seja, quando o treinador entende que a intensidade será mais importante do que qualidade. Assim, existe a possibilidade de Cuéllar e Dodi se revezarem na função no restante da temporada, a depender das características de cada partida.

Além disso, a condição física de cada um dos atletas é sempre analisada antes de cada compromisso e levada em consideração. A avaliação da comissão técnica é de que, por natureza, Dodi é mais intenso do que Cuéllar, que, por sua vez, sobressai-se na qualidade técnica e na precisão do passe.

Além disso, há o entendimento de que os seis anos de Arábia Saudita, onde a exigência física é extremamente menor em relação ao Brasil, ainda prejudicam o colombiano.

Isto se dá sobretudo porque o jogador estreou muito rápido no Tricolor quando foi contratado, em fevereiro, sem fazer, conforme avaliação da comissão atual, uma pré-temporada adequada às peculiaridades do futebol brasileiro, algo que é preparado para 2026.

Enquanto isso, Mano precisa definir qual dos dois volantes irá escalar na partida deste domingo (26), contra o Juventude, às 16h, na Arena.