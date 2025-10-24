Grêmio

Alternativas
Notícia

Cuéllar ou Dodi? Mano avalia rodízio no meio de campo do Grêmio e define critério para escolha

Volantes disputam posição no time, mas ambos devem receber oportunidades até o fim do Brasileirão, a depender do adversário e da proposta pensada para cada jogo

Rodrigo Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS