Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio no vice-campeonato do Brasileirão sub-17

Mec desperdiçou o pênalti decisivo. Angelo Pieretti / Grêmio,Divulgação

O Grêmio ficou com o vice-campeonato do Brasileirão sub-17 neste sábado (18). O Tricolor, comandado por Ruimar Kunzel, perdeu para o Atlético-MG por 3 a 0 no tempo normal e, depois, foi derrotado nos pênaltis por 4 a 2.

A equipe gaúcha tinha construído vantagem ao vencer por 4 a 1 na Arena no primeiro jogo da grande decisão. Cauã Soares, duas vezes, e Ronaldo marcaram os gols da equipe mineira no tempo normal e levaram a decisão para as penalidades.

Veja as notas dos jogadores do Grêmio

Vitão

Não fosse ele, o Atlético-MG teria levado o título ainda no tempo normal. Nota 6,5

Vitor Ramon

O time mineiro explorou bastante as costas do lateral. Converteu seu pênalti. Nota 6

David Brendo

Uma das melhores chances gremistas saiu do seu toque de cabeça ainda no primeiro tempo. Nota 5,5

Luis Eduardo

Bastante exposto pela marcação precária do Grêmio no meio de campo. Nota 5,5

Lucas Rian

Sofreu bastante com as subidas do lateral adversário. Era ele que marcava Cauã Soares no gol do Atlético. Nota 5

Danillo

Mal na marcação, mal na saída de jogo. Jogo bastante abaixo de um jogador que tem nível de seleção de base. Nota 4,5

Tiago

Foi quem mais tentou criar algo para o Grêmio, mas também foi prejudicado por um time que não quis jogar durante os 90 minutos. Nota 5

João Borne

Não foi nem perto do jogador que é vice-artilheiro do Brasileirão sub-17. Sacrificado pela estratégia gremista no jogo. Nota 5

Roger

Teve pouco a bola no pé para explorar sua principal característica. Quando tentou puxar os contra-ataques, encontrou dificuldades. Nota 4

Gabriel Mec

Estrela da companhia, Mec tentou criar e explorar os contra-ataques. Ainda assim, esteve abaixo do que pode render. Perdeu o pênalti decisivo. Nota 4,5

Lucca

Desperdiçou uma grande oportunidade no começo do segundo tempo. Jogou isolado na maior parte do tempo. Nota 5

Alexsander

Entrou para marcar o ataque do Galo, mas, assim como Lucas Rian, sofreu para conter os avanços. Nota 4,5

John

Em um time que abdicou de atacar, não teve chances para segurar a bola. Nota 5

Iago Valeije

Entrou no intervalo no lugar de João Borne, mas sofreu do mesmo problema que o camisa 10 gremista. Converteu sua penalidade. Nota 5

Vagner

Entrou para dar mais segurança defensiva. Não conseguiu. Nota 5

Harlley